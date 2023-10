La Bourse de Casablanca termine dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le vert jeudi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,1% à 12.262,69 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,08% à 1.000,02 pts, alors que le MASI ESG indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,07% à 904,91 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a gagné 1,27% à 1.038,18 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,3% à 11.352,01 pts et 0,2% à 10.327,47 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la participation et promotion immobilières s’est offert la plus forte hausse (+6,64%), devant les matériels, logiciels et services informatiques (+3,41%) et les mines (+0,7%).

L’indice des boissons a accusé la baisse la plus forte (-1,55%), suivi des télécommunications (-1,01%) et de la santé (-0,98%).

Le volume global des échanges a porté sur 234,84 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions sur Douja Prom Addoha (86,38 MDH), Alliances (23,88 MDH) et Mutandis Sca (21,25 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 627,76 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Douja Prom Addoha (+8,18% à 16,4 DH), Stokvis Nord Afrique (+6,95% à 11,39 DH), Auto Nejma (+5,95% à 2.082 DH), Res Dar Saada (+5,7% à 24,29 DH) et Promopharm S.A. (+5,64% à 1.067 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Auto Hall (-3,39% à 67 DH), Sonasid (-3,11% à 730 DH), Société des boissons du Maroc (-1,96% à 2.600 DH), Jet Contractors (-1,86% à 258 DH) et Lesieur Cristal (-1,48% à 272 DH).