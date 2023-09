Séisme d’Al Haouz : la contribution de Barid Al-Maghrib dévoilée

Le groupe Barid Al-Maghrib et ses filiales ont décidé de contribuer à hauteur de 48 millions de dirhams au Fonds 126 créé en exécution des Hautes Directives Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue de faire face aux conséquences du séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023.

Il convient de noter que le groupe Barid Al-Maghrib a pris toutes les dispositions nécessaires depuis la survenue de cet événement douloureux afin d’assurer la continuité de ses services aux citoyens dans les centres et agences situés dans les zones touchées par ce séisme et a engagé, avec toute la célérité requise, les travaux de réparation ou de reconstruction des agences et centres ayant subi des dégâts.