Le Groupe Barid Al-Maghrib rend hommage aux métiers des savoir-faire ancestraux

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine immatériel marocain, le Groupe Barid Al-Maghrib annonce, en partenariat avec le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire et l’UNESCO, l’émission d’un carnet de dix timbres-poste autocollants intitulé « Métiers des savoir-faire ancestraux ».

La cérémonie de dévoilement de cette émission spéciale s’est tenue ce jeudi 19 juin 2025 à Rabat, en présence de Hassan Chouikh, Secrétaire Général auprès du Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, de EricFalt, Directeur du Bureau Régional de l’UNESCO pour le Maghreb, de Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, et de Tarik Sadik, Directeur Général de la Maison de l’Artisan, aux côtés de plusieurs autres personnalités.

Ce carnet rend hommage à la richesse et à la diversité des métiers artisanaux marocains, transmis de génération en génération et constituant un pilier fondamental de l’identité culturelle nationale. Les dix timbres illustrent des savoir-faire emblématiques du patrimoine marocain, notamment : le pisé, la vannerie du Sud, le caftan rbati, le tataoui, le Dagg souiri, le feutrage en laine, les soufflets, le pouf en cuir brodé, le cuir Ziouani et la céramique de Meknès.

À travers cette nouvelle émission philatélique, les partenaires réaffirment leur engagement commun en faveur de la préservation, de la transmission et de la valorisation des savoir-faire traditionnels marocains, en tant que patrimoine vivant,porteur de mémoire, de créativité et d’identité.