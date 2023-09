Séisme à Al Haouz : quand les médias français font de la désinformation (PHOTO)

La Fédération nationale des transports touristiques au Maroc a alerté sur la présence de journalistes français au Maroc, couvrant les événements du séisme, qui véhiculent une image différente de la réalité.

La Fédération a souligné dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook qu’elle avait « pris conscience que certaines personnalités médiatiques et activistes françaises arrivées dans notre pays après le séisme ont l’intention de véhiculer une image différente de la réalité en recherchant les tout petits défauts et les dramatiser, tout en fermant les yeux sur les nombreux points positifs de cette campagne ».

La Fédération a expliqué que ces personnalités médiatiques et activistes tentent « d’effrayer les touristes et de les dissuader de visiter le Maroc, même si la situation est stable et que la vie continue normalement dans la plupart des régions de notre pays bien-aimé ».

Le communiqué appelé les professionnels du transport touristique à « faire preuve de prudence à l’égard de ces individus malveillants, et à œuvrer pour informer les autorités compétentes sur place en cas de suspicion de tout cas ou de détection de tout mouvement hostile à la patrie et tentant de nuire à sa stabilité et à ses intérêts. »