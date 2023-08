Coup d’État au Gabon : RAM suspend ses vols de et vers Libreville

La compagnie aérienne marocaine, Royal air Maroc, a annoncé la décision de suspendre ses vols de et vers Libreville, capitale du Gabon.

Cette décision a été prise à cause de l’interdiction de l’espace aérien gabonais, a expliqué la RAM. Celle-ci a aussi souligné avoir pris deux mesures essentielles, dont celle de prêter assistance aux voyageurs qui pâtissent de cette suspension des vols.

Annonce importante 🚨 En raison de la fermeture de l’espace aérien du Gabon, nous sommes contraints d’annuler les vols en provenance et à destination de Libreville. pic.twitter.com/FxXsLq7LyX — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) August 30, 2023

La première mesure consiste à permettre le changement gratuit de la date du vol, une seule fois uniquement, de et vers Libreville, selon les dispositions offertes.

De même que la RAM offre également l’opportunité du changement du vol, selon les dispositions, de et vers une autre destination, via le réseau africain de la compagnie aérienne marocaine. Cependant, au cas où des éventuelles différences de taxes aéroportuaires seraient constatées, elles seraient supportées par les passagers, a averti la RAM. La compagnie conclut que les voyageurs sont appelés à vérifier la situation de leur vol et s’assurer des adresses de leurs contacts personnels.

L.A.