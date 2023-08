Le nouveau président du Paraguay a évoqué le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nouveau président paraguayen, Santiago Pena, a affirmé que le Maroc représente, pour le Paraguay et pour tous les pays d’Amérique du Sud, une porte d’entrée idéale vers l’Afrique et le monde arabe.

Lors d’une audience accordée à Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants, qui a représenté le roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau président paraguayen, Santiago Pena a ajouté que lui-même et les dirigeants des pays de la région partagent la même appréciation à l’égard du Maroc comme une porte d’entrée vers l’Afrique et le monde arabe, soulignant le rôle important du Royaume dans le développement du sud en général et estimant que le renforcement de la coopération avec le Maroc fera avancer les relations sud-sud vers davantage de prospérité et de progrès.

Dans une déclaration à la MAP, Talbi El Alami a indiqué que lors de cette audience, il a transmis au Président du Paraguay les salutations du roi Mohammed VI et Sa haute appréciation du modèle démocratique du Paraguay, similaire au modèle démocratique du Maroc, ajoutant que les deux pays ont instauré une tradition démocratique concrétisée par la tenue d’élections régulières dans le plein respect des délais légaux et constitutionnels pour l’organisation des échéances électorales.

Le président paraguayen a également exprimé son désir de visiter le Maroc et de promouvoir des relations fructueuses avec le Royaume.

Talbi El Alami a souligné dans ce contexte que le Maroc est un partenaire fiable et un pays stable sur les plans politique, social et économique malgré un environnement agité, rappelant que depuis l’année 2000, le roi a effectué une cinquantaine de visites en Afrique couronnées par la signature de 1500 accords de coopération.

Il a également relevé que le Royaume dispose du plus grand réseau bancaire en Afrique, en plus des compagnies d’assurance, de télécommunications et de transport aérien qui sont actives dans de nombreux pays du continent.

Par la même occasion, le président de la Chambres des représentants a évoqué un ensemble de projets stratégiques dans lesquels le Maroc est impliqué au niveau continental, au premier rang desquels le projet du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, un projet gigantesque qui aura des retombées très positives sur les 13 pays qu’il va traverser.

Il a rappelé que le Maroc a construit deux usines de production d’engrais en Éthiopie et au Nigeria, dans une démarche visant principalement à contribuer à assurer la sécurité alimentaire dans ces régions du continent.

Talbi El Alami a conclu que le roi croit que l’avenir du monde se trouve dans le sud, plus précisément en Afrique, en Amérique latine et dans les pays d’Asie du Sud et puisqu’un nouveau monde est en train de se former, le Maroc aspire, avec le Paraguay, à être un acteur agissant en consolidant les excellentes relations entre Rabat et Asuncion.

