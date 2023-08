DGSN: plus de 10.000 agents promus à l’occasion de la fête du Trône

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’occasion de la célébration du 24ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a annoncé une liste exceptionnelle de promotion dans les grades au profit de ses fonctionnaires remplissant les conditions requises par le Statut du personnel de la Sûreté Nationale, veillant ainsi à soutenir les motivations administratives et à améliorer les conditions sociales de ses fonctionnaires, leur assurant un environnement professionnel intégré qui leur permet d’exercer de manière optimale leurs nobles missions de préservation de la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Selon un communiqué de la DGSN, cette promotion exceptionnelle au titre de l’exercice 2022 a bénéficié à un total de 10.330 agents de police de différents grades et rangs, soit un taux exceptionnel d’environ 81%, atteint pour la première fois, de l’ensemble du personnel remplissant les conditions requises, inscrits sur les listes des candidats à la promotion.

Cette promotion exceptionnelle, annoncée à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, concerne tous les grades de police, tout en accordant un intérêt particulier aux agents classés dans les petits et moyens grades qui remplissent les conditions d’ancienneté et qui font preuve de sérieux et de probité dans l’accomplissement de leur devoir professionnel, avec une attention spéciale au personnel proche de l’âge de la retraite, a ajouté la même source.

Les bénéficiaires de cette promotion exceptionnelle se répartissent comme suit: 8.394 fonctionnaires de police en uniforme, soit les différents groupes constitués et formations sécuritaires opérant dans la sécurité publique, ainsi que 1.936 bénéficiaires en tenue civile.

L’annonce de cette promotion exceptionnelle s’inscrit dans le cadre des acquis réalisés récemment à la faveur de la réforme profonde du Statut du personnel de la DGSN, ayant permis de réduire les années d’éligibilité à l’avancement, de relever les quotas budgétaires et d’adopter des mécanismes objectifs pour renforcer la transparence et l’égalité des chances.

Cette annonce, souligne la même source, traduit également l’attention particulière accordée par la DGSN à la promotion en tant que levier important de motivation et de soutien professionnel aux fonctionnaires à même d’élargir leurs perspectives de carrière, les incitant ainsi à déployer davantage d’efforts au service de la sécurité de la patrie et des citoyens.

Dans ce contexte, la DGSN rappelle qu’elle a veillé, au cours de ces dernières années, à annoncer de manière régulière la promotion ordinaire à une date annuelle fixe, sans report ni cumul des exercices financiers, ce qui a porté, y compris cette promotion exceptionnelle en faveur de ses fonctionnaires, le nombre total des bénéficiaires de toutes les promotions annoncées depuis 2016 à environ 80.000 fonctionnaires.

S.L.