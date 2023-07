Ouverture d’une nouvelle faculté de médecine dentaire axée sur le digital

L’Université privée de Fès (UPF) inaugure sa nouvelle faculté spécialisée dans la médecine dentaire, marquant ainsi une révolution digitale dans ce type d’enseignement dans la région. En intégrant des outils technologiques novateurs, cette faculté offre des soins dentaires de qualité supérieure et prépare les futurs professionnels à relever les défis de demain.

Avec la participation de plusieurs dizaines de médecins dentistes, d’experts et de professeurs-chercheurs dans le domaine de la médecine dentaire, l’Université privée de Fès (UPF) a inauguré, samedi dernier, sa nouvelle faculté spécialisée dans la médecine dentaire, dont les inscriptions débuteront dès la rentrée universitaire 2023/2024. Cette faculté se distinguera par son approche digitale introduisant des outils technologiques novateurs qui enrichiront la formation des étudiants sur les plans théorique, pratique et clinique.

Programme de formation axé sur le digital

Pour Rachida Ameziane, doyenne de la Faculté de médecine dentaire à l’UPF, ce nouvel établissement permettra l’incorporation de nouveaux instruments pédagogiques qui favorisent l’interactivité, l’autonomie et une meilleure compréhension des contenus étudiés. «Des programmes 3D seront introduits dans la formation afin d’améliorer la capacité spatiale et les corrélations cliniques avec l’intégration de plusieurs disciplines dentaires. À cet égard, un équipement digital sera mis à la disposition des étudiants aussi bien en travaux pré-cliniques que cliniques», précise Ameziane.

À travers cette démarche, l’UPF vise à préparer les futurs professionnels de la dentisterie aux défis de demain, en tirant pleinement parti des avancées technologiques pour offrir des soins dentaires de qualité supérieure. L’objectif est de former un nombre encore plus important de professionnels permettant de répondre efficacement aux besoins croissants du marché dans ce domaine.

Vers une médecine dentaire plus moderne

Intervenant à la conférence inaugurale de la faculté de médecine dentaire de l’UPF, sous le thème «La Médecine dentaire moderne est résolument Digitale», Jaäfar Mouhyi, président de la Digital Dentistry Society Internationale, a souligné que l’ouverture de ce nouvel établissement permettra à l’UPF de se positionner au même rang que les universités européennes et américaines qui s’intéressent également à la modernisation de l’enseignement dentaire.

Pour lui, «cette révolution permettra à l’enseignement dentaire au Maroc de muter de l’analogique au numérique, intégrant ainsi des outils hautement technologiques dans le cursus de l’université».

Mouhyi, qui assume également le rôle de directeur du pôle digital à la faculté de médecine dentaire de Fès, met en évidence l’importance capitale de la dentisterie digitale pour l’évolution de la profession. Il estime que cette avancée majeure ouvre la voie à un échange rapide d’informations entre les cabinets dentaires et les laboratoires, facilitant ainsi la dispensation de soins dans des zones difficilement accessibles et permettant également des consultations à distance. Mouhyi insiste par ailleurs sur l’impact considérable de l’intelligence artificielle et de la robotique sur le devenir de la dentisterie.

«Ces technologies prometteuses offrent des perspectives fascinantes pour le domaine, ouvrant de nouvelles possibilités et élevant le niveau des soins dentaires vers des standards encore plus élevés», ajoute-t-il en guise de conclusion.

Une ouverture sur l’environnement régional et international

Lors de cette rencontre, deux conventions de partenariat ont été signées, marquant ainsi un tournant important dans le domaine de la dentisterie dans la région. Leur finalité est de favoriser l’échange d’expériences et de connaissances tout en renforçant les efforts dédiés au développement de cette discipline. La première convention a été conclue entre l’UPF et la Digital Dentistry Society Internationale, qui compte plus de 18.000 membres dans le monde, ouvrant ainsi la voie à une collaboration internationale prometteuse.

Cette alliance vise à exploiter les opportunités offertes par la dentisterie numérique pour repousser les limites des traitements dentaires. La seconde, quant à elle, a été signée entre l’UPF et le syndicat régional des médecins dentistes à Fès. Il s’agit d’une entente à caractère locale qui revêt une importance particulière, car elle permettra de renforcer les liens entre l’université et la communauté dentaire locale. En travaillant ensemble, les deux parties pourront promouvoir des initiatives novatrices et des projets de recherche destinés à améliorer les soins dentaires dans la région.