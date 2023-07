Saison estivale: El Jadida sous haute surveillance (VIDEO)

El Jadida, à l’instar de toutes les villes côtières méditerranéennes et atlantiques du Royaume, connaît une affluence importante d’estivants, aussi bien nationaux qu’étrangers.

Surtout avec les grosses chaleurs qui sévissent dans presque toutes les régions du pays, des mesures sécuritaires prennent plus d’ampleur et de vigilance dans le but d’assurer aux vacanciers un climat serein et paisible. Aussi, le dispositif sécuritaire de la Sûreté nationale, formé de femmes et hommes, a-t-il reçu comme consigne le slogan révélateur et citoyen : « L’accueil et la prévention avant toute sanction! ».

Et dans la capitale des Doukkala, aucun visiteur, comme aucun résident jdidi, ne peut ne pas remarquer la présence des rondes incessantes de la Sûreté nationale dans la ville. Et ce, depuis le « barrage judiciaire », à l’entrée d’El Jadida, en passant par des unités de police équestre, des unités des plages, en sus d’éléments de la police touristique, chargés de la surveillance des monuments et des sites. Et enfin, les agents de police de la route dont la mission est de veiller à la fluidité et à la sécurité de la circulation.

Et à ce propos, le contrôleur général et chef de la sécurité provinciale a déclaré à Le Site info qu’El Jadida accueille, pendant la saison estivale, de grands nombres de visiteurs. Ce qui nécessite, a précisé Hassan Khaia, le renforcement des mesures sécuritaires. « Afin que notre travail soit préventif, en premier lieu, via l’omniprésence visible des rondes sur les avenues, à toute heure », a-til expliqué.

Larbi Alaoui