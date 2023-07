Recensement général: nouvelle décision du gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le conseil de Gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé un projet de décret portant sur le versement d’une indemnisation aux participants à la préparation et à la réalisation du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Présenté par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce projet vise à déterminer les montants des indemnités journalières à verser aux participants à la préparation, l’organisation, le suivi et l’exécution du RGPH au titre de l’année 2024. Ledit projet vise aussi le contrôle de l’octroi, du décaissement et de l’exécution de ces indemnités, a expliqué le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Ces indemnités, a-t-il soutenu, couvriront l’ensemble des opérations et étapes nécessaires à la réalisation du recensement, de la première étape des travaux cartographiques, qui comprend la localisation cartographique des bâtiments, des logements et des établissements économiques, en passant par la préparation des dispositions du recensement et la formation des participants, jusqu’à sa réalisation et l’exploitation de ses données.

S.L