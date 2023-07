Les propriétaires des cafés et des restaurants interpellent le ministère

Les propriétaires des cafés et restaurants au Maroc attendent toujours une réunion avec les responsables du ministère de l’Economie et des Finances, en vue de discuter de nombreux problèmes encore en suspens dont pâtit le secteur.

A noter que les professionnels ont adressé plusieurs correspondances au Département de Nadia Fettah, afin d’entamer un dialogue constructif concernant les problématiques non résolues et évoquées par les concernés. Et à ce propos, le président de l’Association nationale des propriétaires des cafés et restaurants a réitéré que celle-ci s’est adressée au ministère de tutelle dans le but de l’organisation d’une réunion, qui tarde à se tenir, où seront débattus tous les problèmes inhérents au secteur, surtout concernant les amendes qui ont été infligées aux professionnels par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

De même que Noureddine El Harrak, dans une déclaration à Le Site info, a insisté sur la nécessité absolue de la tenue de cette réunion susceptible de trouver les solutions adéquates qui satisferont toutes les parties prenantes.

Ladite réunion avec le ministère de l’Economie et des Finances, selon les prévisions des professionnels du secteur, aura sans doute lieu dans les prochains jours de ce mois de juillet 2023.

Larbi Alaoui