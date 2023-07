Casablanca: bousculades au Centre de demande de visa pour l’Espagne (VIDEO)

Des dizaines de citoyens, désirant se rendre en Europe pendant la saison estivale, n’ont pu obtenir un rendez-vous de présentation de leurs demandes de visa Schengen. Particulièrement celles et ceux qui comptent aller en Espagne et ce, à cause de l’indisponibilité actuelle de dates de rendez-vous.

Résultat des courses, l’un des centres de demande de visa, relevant du consulat d’Espagne à Casablanca et sis Boulevard Anoual, a connu des scènes de bousculades et d’anarchie parmi des étudiants qui y sont venus nombreux dans l’intention d’obtenir un rendez-vous de demande de visa Schengen.

A ce propos, l’un de ces étudiants a déploré qu’il y ait beaucoup de difficultés concernant l’obtention d’un rendez-vous et que c’est pour cette raison que des dizaines de Marocaines et de Marocains se sont rendus à ce centre de demande de visa pour l’Espagne.

De même que ce jeune a précisé qu’après l’anarchie et la cohue qu’ont connues les lieux, les responsables du centre ont été obligés d’assurer aux demandeurs de visa Schengen pour l’Espagne la nécessité d’effectuer leurs demandes via le site électronique, mis à cet effet par le consulat d’Espagne à Casablanca.

L.A.