Casablanca accueille la 4e édition du Salon Auto Occasion (VIDEO)

La quatrième édition du Salon Auto Occasion s’est ouverte ce vendredi à Anfa Park, Casablanca, dans un contexte marqué par la hausse continue des prix des véhicules neufs. Organisé par Autonews sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’événement se poursuivra jusqu’au 22 juin et entend structurer un marché en plein essor.

Réparti sur plus de 10 000 m², le salon rassemble une trentaine d’exposants, avec une offre couvrant tous les types de motorisation, du thermique à l’électrique. « Toutes les voitures sont rigoureusement contrôlées et proposées avec des garanties pouvant aller jusqu’à 24 mois », précise Hicham Atabi, directeur de la rédaction d’Autonews. Des offres de financement et d’assurance sont également proposées sur place.

Face à un pouvoir d’achat sous pression, l’occasion s’impose comme une alternative réaliste. « Il y a des véhicules pour toutes les bourses et toutes les attentes, avec des garanties solides. Les revendeurs présents ici sont des entreprises structurées, qui respectent avant tout le consommateur marocain », affirme Laila Kinana, directrice du comité d’organisation.