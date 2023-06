LG réitère son engagement pour la protection de l’environnement au Maroc

En ligne avec sa politique RSE (Responsabilité sociétale et environnementale), LG Maroc a célébré la Journée mondiale de l’environnement en initiant plusieurs actions au Maroc. Dans le cadre de son programme de volontariat, les collaborateurs de LG Maroc ont participé à ces opérations, dans une ambiance conviviale, confirmant le rôle citoyen et écoresponsable du groupe au Maroc.

Tout un programme axé autour de la protection de l’environnement a été mis en place, incluant des concours, des activités indoor et outdoor, une campagne de communication avec des affichages insérant une charte graphique écofriendly et des opérations terrain ayant mobilisé des dizaines de collaborateurs.

Une journée de collecte des déchets a ainsi été organisée par LG Maroc à la forêt de Bouskoura, et qui a connu une forte implication des collaborateurs volontaires du groupe. LG Maroc a également lancé une initiative au niveau de son siège, situé au Zenith Millenium à Sidi Maârouf à Casablanca. LG Maroc a ainsi invité ses collaborateurs et ceux des entreprises opérant dans le bâtiment Zenith Millenium, à prendre les escaliers au lieu des ascenseurs durant toute une journée. Des affiches ont été mises en place dans tout le bâtiment pour convaincre les collaborateurs de LG Maroc et ceux d’autres entreprises de prendre les escaliers le 5 juin, date qui coïncide avec la Journée Mondiale de l’Environnement.

L’objectif est de démontrer qu’à travers de simples actions du quotidien, on peut faire la différence et on peut contribuer à une protection de l’environnement et un meilleur avenir pour les futures générations.

LG Maroc a également installé plusieurs poubelles dans la zone Zénith Center à Sidi Maârouf, où se trouvent les locaux de LG Maroc. Des messages de sensibilisation autour de l’importance de protéger l’environnement ont été affichés au niveau de ces bacs à ordures.

Rappelons que LG a diffusé la vidéo créée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) à l’occasion de la Journée Internationale de l’Environnement, sur ses panneaux d’affichages numériques situés sur l’emblématique Time Square de New York et le célèbre Piccadilly Circus de Londres. Situés dans des zones piétonnes très fréquentées de deux des villes les plus visitées au monde, les panneaux d’affichage du groupe ont donné à la Journée mondiale de l’environnement une importante visibilité.

Neutralité carbone d’ici à 2030

En tant qu’entreprise socialement responsable, LG prend des mesures actives pour aider à créer une vie meilleure pour tous. Le groupe s’est engagé à pratiquer une économie circulaire en développant continuellement l’utilisation de matériaux recyclés. Ceux-ci sont déjà utilisés dans la production de certains modèles de produits récents, comme LG Styler, LG tiiun mini, les réfrigérateurs et les lave-vaisselles. Cette année, LG vise à étendre l’utilisation de matériaux recyclés à davantage de produits, tels que le LG Styler ShoeCase, le LG Styler ShoeCare et le LG OLED evo TV.

Ces actions et celles initiées au Maroc, s’inscrivent dans le cadre de la stratégie écoresponsable de LG qui vise trois principaux objectifs à horizon 2030 : des émissions CO2 neutres, 95 % de recyclage des déchets des sites de production et l’établissement des programmes de volontariat dans tous les pays dans lesquels LG est présent. LG s’engage ainsi, à travers des actions concrètes et des programmes ambitieux à créer un avenir meilleur pour notre planète.