Nouvel an amazigh: pourquoi la date du jour férié n’a pas encore été fixée

Le gouvernement a révélé la raison pour laquelle le jour de la célébration du Nouvel an amazigh, Yennayer, n’a pas encore été fixé dans le calendrier des vacances scolaires du ministère de l’Education scolaire, du Préscolaire et des Sports, pour le compte de l’année scolaire 2023-2024.

A ce propos, le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement a expliqué que l’Exécutif traite la question avec beaucoup de sérieux et de ménagement, dans l’attente des suggestions des institutions concernées, avec à leur tête l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM).

Lors du point de presse faisant suite au Conseil du gouvernement, jeudi 8 juin, Mustapha Baitas a interagi à une question de Le Site info en répondant que le facteur temps a également joué un grand rôle dans la non détermination d’un jour fixe dans le calendrier des vacances scolaires en ce qui concerne Yennayer, le Nouvel an amazigh.

Cependant, le porte-parole du gouvernement a tenu à souligner que le temps qui nous sépare du mois de janvier prochain est assez suffisant afin de permettre que la décision adéquate soit prise. Et devant les médias, Mustapha Baitas a également ajouté que le dossier sera étudié grâce à des consultations entre plusieurs parties concernées, en vue de mettre en oeuvre la décision royale à ce sujet.

Rappelons que le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes instructions, au début du mois de mai dernier, concernant le Nouvel an amazigh dont le jour de la célébration sera férié et chômé, à l’instar de l’année de l’Hégire et de l’année grégorienne.

Larbi Alaoui