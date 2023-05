Des Algériens en colère contre un youtubeur qui fait l’éloge du Maroc (VIDEOS)

Le célèbre youtubeur jordanien, Joe Hattab, a été l’objet de nombreuses critiques acerbes et d’entraves diverses de la part de certains internautes du pays voisin de l’est.

Et ce, à cause d’une vidéo filmée de l’autre côté de la frontière terrestre, et publiée sur sa chaîne Youtube, où les témoignages recueillis étaient unanimes à reconnaître l’influence de la culture marocaine et du patrimoine matériel du Royaume.

Vidéo ayant eu beaucoup de succès auprès d’internautes de nombreux pays arabes et ayant recueilli leur admiration unanime. Et aveux avérés et sincères d’Algériens pacifiques et avenants, mais qui ont fortement déplu et suscité la colère enragée et les menaces de certains internautes du pays voisin. Par conséquent, Joe Hattab a trouvé plus prudent de supprimer sa vidéo où les us et coutumes marocains, gastronomiques et vestimentaires, ont été mis en exergue par des franges de voisins sincères et reconnaissants.

En contrepartie, la riposte des internautes marocains ne s’est pas fait attendre et plusieurs pages des réseaux sociaux ont lancé une large campagne de soutien et de solidarité avec le célèbre youtubeur jordanien. De même que de nombreuses pages ont tenu exprès à republier et à partager des extraits de la vidéo supprimée. Lesquels extraits ont été la cause de la colère de certains Algériens, alors qu’ils ne font que refléter la vérité que ces derniers font semblant d’occulter.

De nombreux internautes du Royaume ont positivement interagi avec ces extraits éloquents sur la culture marocaine, reconnue par certains voisins, mais occultée sciemment, plagiée par d’autres qui osent se l’approprier même sans honte, ni pudeur. Tout y passe, le couscous, la tanjia, le tajine, le caftan, la jellaba, la blouse oujdie. Et même… le mont Toubkal!

Parmi les commentaires, citons-en quelques uns! « Le pire, c’est que l’on prétend que le nom originel de Tlemcen était… Agadir, bien avant la nuit des temps! Franchement, je n’étais pas au courant »; « Dieu merci, chaque jour ils se font ridiculiser! »; « Je plains ce pauvre garçon qui s’est exprimé dans cet enregistrement vidéo! Ils vont sûrement lui fermer son local et lui faire subir une quelconque sanction. Quant à Joe Hattab, il peut être tranquille, il est loin d’eux et rien de mal ne pourra lui arriver », etc, etc, etc.

D’autres commentaires vont dans le même sens concernant le tarbouche fassi, la jellaba marocaine, entre autres objets vestimentaires, achetés au Maroc, plus exactement à Casablanca, et proposés dans de grandes boutiques du pays voisin de l’est, mais se muant miraculeusement en labels algériens. Sans parler des épices vendues plus particulièrement à Maghnia et dont la provenance et l’origine sont bel et bien « made in Morocco »!

La vérité blesse, surtout lorsqu’on compare le patrimoine d’un Royaume datant de plus de 12 longs siècles avec l’inexistence d’histoire et de passé d’un pays né d’hier, à peine âgé de quelque 61 ans!

Larbi Alaoui