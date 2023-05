Nespresso lance le nouveau système Vertuo

Nespresso lance son système unique d’extraction des arômes par Centrifusion™, Vertuo, qui propose l’expérience et la qualité Nespresso aux amateurs de café à la consommation versatile : petites et grandes tasses. Après le succès du système Original de Nespresso, lancé pour la première fois en 1986, le pionnier du café portionné haut de gamme s’ouvre à de nouveaux consommateurs en quête de café de haute qualité en grande tasse, de nouveaux goûts, moments et mode de consommation.

Avec Vertuo, Nespresso a une nouvelle fois réinventé les codes du café. Son système de centrifusion unique, sublime l’intensité des arômes, donnant vie à une Crema d’exception et ce quelle que soit la taille de votre tasse de café. Les 26 cafés Vertuo vous sont proposés en cinq tailles de tasse, pour s’adapter à toutes vos envies et à tous vos moments de la journée. Pour les amateurs d’Espresso, comme de Double Espresso ou encore du Mug, vous aurez envie de tous les essayer !

Nespresso répond clairement à la demande des consommateurs marocains, puisque plus de 50 % de Marocains déclarent préférer un café plus long, commençant souvent leur journée avec un café de plus de 200 ml. Avec Vertuo, on pourra profiter de grands cafés noirs ou avec du lait, de haute qualité dans le confort de votre maison.

Julien Mario, BEO Nespresso Maroc explique : « En introduisant Vertuo au Maroc, nous élargissons les options de café à domicile pour les amateurs de café et répondons aux besoins des consommateurs à travers le pays qui apprécient de grandes tasses de café de haute qualité, sans faire de compromis sur le goût ou la qualité qui font la réputation de Nespresso. Vertuo permet aussi le partage grâce à la possibilité d’extraire jusqu’à près d’un demi-litre de café.

Avec Vertuo, Nespresso combine une saveur exceptionnelle et une qualité durable, avec innovation et polyvalence, offrant ce que nous pensons être l’expérience Nespresso complète ».

Nouvelle technologie pour une consommation versatile

Véritable innovation, Vertuo® intègre un procédé inédit d’extraction des arômes du café par Centrifusion® (infusion et force centrifuge) ainsi qu’un système de reconnaissance optique des différentes capsules Vertuo®. Ceci, pour un Grand Cru d’une qualité exceptionnelle en grande tasse comme en espresso. Cette innovation technologique est accompagnée d’une nouvelle gamme de tailles de capsules qui permettent de préparer différents styles de café, d’un Espresso de 40 ml à une Carafe de 535 ml.

Le lecteur optique de la machine détecte les données imprimées à la base de la capsule (Code à barres) et optimise les paramètres d’extraction pour le café sélectionné : la durée d’infusion, la température et le débit de l’eau, la vitesse de rotation et la longueur de tasse. La phase d’infusion permet à l’eau d’imprégner parfaitement la mouture. La rotation de la capsule, qui peut monter jusqu’à 7000 tours par minute va ensuite optimiser le passage de l’eau à travers le café pour extraire les meilleurs arômes et créer une crema incomparable. Cette nouvelle technologie, associant infusion et force centrifuge, permet un parfait équilibre entre intensité, arômes et onctuosité de la crema, même en grande tasse.

Nespresso propose actuellement 2 modèles de système Vertuo disponible au Maroc. À savoir le Nespresso Vertuo et le Vertuo Next, adaptés à différentes catégories de budgets. Toutes les machines sont dotées d’un simple bouton one-touch et de la technologie Centrifusion™. Pour plus d’informations sur chacune des machines, rendez-vous sur www.ma.buynespresso.com

Profiter de la gamme Vertuo !

Vertuo se décline également dans une nouvelle gamme de plus de 25 cafés. Les capsules de différentes tailles peuvent créer différentes tailles de tasse à café, chacune soigneusement mélangée et torréfiée pour offrir une expérience café de qualité et un large choix de notes aromatiques, d’intensités et de formats.

Le dernier né de la gamme est le Nespresso Carafe Pour-Over Style (535 ml). Ce nouveau concept de capsule permet aux amateurs de café de préparer une carafe entière de café avec une seule capsule. Une excellente option pour ceux qui cherchent à partager un moment de café avec d’autres (amis, famille, collègues…). Les deuxièmes plus grandes capsules de taille unique en format Mug (230 ml) sont destinées à ceux qui cherchent à profiter d’un café plus long, avec 14 mélanges différents et des origines uniques. La gamme s’étend sur un large éventail d’intensités allant de 2 à une intensité de 9, créant des saveurs et des arômes adaptés à tous les goûts et tous les moments.

Plus court qu’un café long et plus long qu’un espresso, le Gran Lungo (150 ml) offre le plaisir prolongé d’un espresso, décliné en 6 mélanges différents et origines uniques. Hautement intenses et riches en saveurs, les mélanges Espresso (40 ml) et Double Espresso (80 ml) offrent des expériences de café de qualité pour éveiller vos sens.

L’engagement de Nespresso pour la durabilité

La durabilité est au cœur de tout ce que fait Nespresso. L’entreprise s’engage à faire une différence positive pour les peuples et la planète, tout en offrant aux consommateurs des cafés parmi les plus exquis.

Conformément à cette approche, toutes les capsules de café Nespresso, y compris la gamme Vertuo, sont fabriquées en aluminium, un matériel recyclable à l’infini, qui protège soigneusement la fraîcheur, la qualité et le goût des cafés. Nespresso a investi dans ses programmes de recyclage et s’engage à rendre aussi simple et pratique que possible pour les consommateurs, le recyclage de leurs capsules usagées.

Les machines Vertuo Next sont également livrées dans un emballage entièrement recyclable, composé à 99,5 % de matériaux recyclés : papier recyclé, papier moulé et feuille de papier pour protéger la machine des rayures. Cet emballage innovant sera déployé sur toutes les machines Nespresso d’ici fin 2023. De plus, tous les systèmes Nespresso sont équipés d’un mode d’économie d’énergie, ou d’une fonction d’arrêt automatique pour minimiser la consommation d’énergie.

De plus, Nespresso s’approvisionne à 94 % en café dans le cadre de son programme AAA Sustainable Quality™, dont plus de la moitié sont également certifiés Rainforest Alliance ou Fairtrade. Nespresso travaille avec plus de 110 000 agriculteurs à travers le monde, leur offrant une formation et une assistance technique pour les aider à intégrer des pratiques agricoles durables, à améliorer la productivité et la qualité du café et à contribuer à améliorer leur qualité de vie.