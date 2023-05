Fès : un cours religieux donné par une femme non voilée fait polémique

Après le tollé médiatique suscité par les photos d’une femme non voilée faisant un prêche religieux à la mosquée Al qaraouiyine à Fès, l’avocat et militant des droits humains Naoufal Bouamri a donné des éclaircissements à ce sujet.

Tout d’abord, le militant des droits de l’homme a déclaré dans un message sur son compte officiel Facebook que l’affaire est liée à la Zaouia d’Abdelkader Fassi Al Fihri et non pas à la mosquée Al-Qarawiyine comme souligné dans les réseaux sociaux. Il indique aussi que la femme qui apparaît sur les photos est une militante respectée des droits de l’homme.

« La femme concernée m’a personnellement contacté avec cette photo et ne comprend pas qu’elle soit attaquée à cause de cela. Personnellement, je connais bien cette femme et elle ne peut se permettre en aucun cas d’offenser aucune religion, et encore moins l’Islam».

Naoufal Bouamri précise également que le siège sur lequel elle s’est assise est une chaise de conférence ouverte aux participants marocains et étrangers qui affluent sur la place constamment et à plusieurs reprises.