Fès : deuxième édition du congrès international de l’UPF

L’Université Privée de Fès (UPF) a organisé, les 11 et 12 mai à Fès, la deuxième édition d’un congrès international sur la thématique des « Bâtiments et Villes Durables ».

Cet événement qui a réuni de nombreux chercheurs issus de différents horizons a permis d’établir un état des lieux sur les avancées de la recherche ainsi que sur leurs applications, en abordant des sujets tels que la transition énergétique, les matériaux de construction et le patrimoine, l’intelligence artificielle et l’internet des objets, et les villes intelligentes.