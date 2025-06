Sahara marocain: le Bahreïn s’exprime sur sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Bahreïn a réitéré, à New York, sa position « constante et solidaire » en soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc.

« Le Royaume du Bahreïn réitère sa position constante et solidaire avec le Royaume du Maroc dans la préservation de sa sécurité et de son intégrité territoriale », a affirmé la représentante du Bahreïn, lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU (C24) qui se tient du 09 au 20 juin.

La diplomate a souligné que son pays renouvelle son soutien aux efforts sérieux que le Maroc déploie pour trouver une solution politique à la question du Sahara marocain, basée sur l’initiative d’autonomie et dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.

« Partant de sa position constante en soutien au Maroc, le Royaume du Bahreïn a ouvert en décembre 2020 son consulat général dans la ville de Laâyoune », a relevé l’intervenante.

Par la même occasion, la diplomate bahreïnie a salué les efforts du Secrétaire général des Nations Unies et son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis et dans le cadre de la souveraineté nationale du Maroc.

S.L.