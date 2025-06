Fake News : Kaoutar Boudarraja dément la rumeur de son décès et envisage de porter plainte

L’animatrice Kaoutar Boudarraja est bel et bien en vie. Dans une déclaration à Ralia, une source proche de sa famille a démenti la rumeur de son décès, largement relayée ce mardi soir sur les réseaux sociaux.

La même source a précisé que la présentatrice et actrice bien connue envisage de poursuivre en justice les auteurs de cette fausse information, en raison du choc qu’elle a causé à sa famille ainsi qu’à ses fans au Maroc et à l’étranger.

Il est à rappeler que Kaoutar Boudarraja jouit d’une grande notoriété sur les réseaux sociaux. Elle compte parmi les figures médiatiques les plus en vue du paysage audiovisuel marocain, et s’est également imposée dans le monde du cinéma et de la télévision, où elle a su se faire une place parmi les grands noms du milieu.