Casablanca : l’Hôpital Cheikh Khalifa réalise sa première chirurgie robotique

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa à Casablanca a annoncé avoir réalisé, mardi, sa toute première intervention de chirurgie robotique, menée avec succès par une équipe médicale 100% marocaine.

L’intervention, une chirurgie de la prostate, a été conduite par le Pr Abdejalil Heddat, spécialiste en chirurgie urologique, à l’aide du robot chirurgical Da Vinci, reconnu mondialement pour sa précision.

Il s’agit de la première opération robotique réalisée au sein de cet établissement, à l’aide d’un système permettant au praticien de manipuler les instruments à distance, depuis une console équipée d’une vision 3D en haute définition.

Ce dispositif offre une visibilité accrue, une extrême finesse de mouvement et un meilleur confort pour le chirurgien, tout en réduisant la taille des incisions pratiquées sur le patient.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général du Site Casablanca de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS), Pr Khalid Sair, a souligné que cette première opération robotique marque « un événement très important dans l’évolution de l’écosystème hospitalier », précisant qu’elle est l’aboutissement d’un long processus de préparation et de formation du personnel opératoire.

« L’arrivée du robot chirurgical permet une amélioration significative de la qualité des soins : une chirurgie moins invasive, avec moins de saignements, un séjour hospitalier plus court et un retour plus rapide à la vie active », a-t-il affirmé.

Pr. Sair a également indiqué que, au-delà de la chirurgie urologique, plusieurs autres spécialités bénéficieront de cette technologie, notamment la chirurgie digestive (colorectale, pancréatique, hépatique, gastrique), la chirurgie thoracique, la chirurgie gynécologique, et potentiellement, dans un avenir proche, l’ORL et la chirurgie cardiovasculaire.

Par cette première, l’Hôpital Cheikh Khalifa franchit un nouveau cap dans la modernisation de son plateau technique et réaffirme son engagement en faveur d’une médecine d’excellence, conjuguant innovation technologique et expertise marocaine.