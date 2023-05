Tétouan: les prix des concerts de Hajib et de Wael Jassar font jaser (PHOTO)

La vedette marocaine de la « aïta », Hajib Farhane, et le chanteur libanais, Wael Jassar, vont se produire en concerts, l’un le 26 et l’autre le 27 de ce mois de mai, à Cabo Negro dans le Nord du Royaume.

Cependant, ces deux concerts n’ont pas manqué de susciter une grande polémique sur les réseaux sociaux, concernant les prix des billets jugés très, voire trop onéreux.

Aussi, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont-ils accusé la partie organisatrice d’avoir pratiqué des prix « exorbitants et dispendieux », selon eux. Et ce, car le billet coûte à partir de la somme de 7500 DH, en argent sonnant et trébuchant. Chose qui a suscité la colère et l’indignation d’aucuns qui ont tenu à s’insurger contre de telles pratiques mercantiles

A ce propos, Le Site info a réussi à joindre au téléphone les organisateurs des deux concerts de Hajib et de Jassar. Et les responsable nous ont confié être au courant de la polémique suscitée sur les réseaux sociaux par le prix desdits billets. Tout en précisant que l’affiche des concerts de Hajib et de Jassar ne concerne pas uniquement le coût du billet, mais que tout un bouquet d’avantages divertissants y est proposé.

En effet, ledit bouquet comporte deux nuitées dans un grand hôtel cosy, les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners compris, ainsi que d’autres prestations de divertissement, en sus du billet d’entrée aux concerts.

La partie organisatrice a également ajouté que les personnes qui ont vivement critiqué les prix pratiqués n’ont sans doute pas appréhendé la réelle notion des spectacles, croyant qu’il ne s’agit que du prix d’accès, tout en soulignant avoir proposé trois options différentes à leur clientèle potentielle.

La première, dite « normale », coûte à partir de 7500 DH, alors que la seconde est appelée bouquet « noir » (sic), a-t-on expliqué. Quant au prix de la troisième option, dite « d’or », il est de 24.000 DH pour deux personnes.

