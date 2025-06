Mawazine: le bel hommage de l’ambassade du Liban à Wael Jassar (VIDEO)

L’ambassade du Liban au Maroc a organisé, jeudi à Rabat, une cérémonie en hommage au chanteur libanais Wael Jassar, à la veille de sa participation à la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, qui se tient du 20 au 28 juin sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Cet événement, qui s’est déroulé en présence de personnalités des mondes de l’art, de la culture et de la diplomatie, a été l’occasion de revenir sur le parcours musical de cet artiste, qui a enrichi le répertoire artistique arabe de chansons intemporelles et marqué de son empreinte indélébile en participant à plusieurs événements et festivals de par le monde.

Dans une déclaration à la presse, l’ambassadeur du Liban au Maroc, Ziad Atallah, a indiqué que cette rencontre est l’occasion de saluer la « longue et remarquable carrière artistique » de Wael Jassar, qui se produira, vendredi, au Théâtre Mohammed V dans le cadre du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Ce festival est « l’un des événements artistiques les plus importants du monde arabe », a-t-il soutenu, saluant les progrès réalisés par le Maroc sous le leadership du Roi Mohammed VI, devenant ainsi un pôle d’attraction sur les plans économique, commercial, artistique et d’investissement.

De son côté, Wael Jassar a exprimé sa fierté de participer pour la sixième fois au Festival Mawazine, se félicitant du dynamisme culturel dont le Royaume a fait preuve sous la conduite du Roi.

De même, l’artiste exprimé sa gratitude aux Marocains qui l’entourent toujours de leur amour et leur admiration.

Le chanteur Wael Jassar a participé à plusieurs éditions du Festival Mawazine – Rythmes du Monde en 2010, 2012, 2014, 2017 et 2021.

Créé en 2001, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

