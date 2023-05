Oujda: affluence impressionnante à Bab Sidi Abdelwahab (VIDEO)

De très nombreux citoyens ont massivement afflué à Bab Sidi Abdelwahab de la capitale de l’Orient, la ville millénaire d’Oujda, afin de se ressourcer, changer d’air et rencontrer convivialement leurs concitoyens et les visiteurs, locaux ou étrangers, de passage dans la région.

De visu, Le Site info a pu constater cette affluence massive et impressionnante, constituée d’enfants, d’adultes et de personnes âgées, tous venus passer d’agréables moments, jouir du spectacle de la « halqa » (ndlr, forme marocaine très ancienne de théâtre où conteurs, saltimbanques, charmeurs de serpents, dresseurs de singes, clowns et humoristes rivalisent d’ingéniosité pour amuser leur public respectif).

De même que les visiteurs ont profité de l’animation des coins et recoins de la place oujdie de Bab Sidi Abdelwahab. Cette porte historique compte parmi celles des plus anciennes et des plus belles de la ville et porte le nom du chérif et saint, Sidi Abdelwahab.

Celui-ci faisait partie des grands érudits, théologiens et savants d’Oujda, ville dont il était natif et où il est décédé. Son mausolée se trouve à l’intérieur des remparts séculaires de l’ancienne médina de la belle capitale de l’Oriental.

Larbi Alaoui