Oujda: SOS de mamans dont les enfants sont bloqués en Algérie (VIDEO)

De nombreuses femmes ont organisé un sit-in contestataire, à Oujda, appelant à l’intervention des autorités compétentes en vue de retrouver leurs enfants, bloqués dans le pays voisin de l’est, et ne donnant plus de leurs nouvelles.

Dans une déclaration à Le Site info, l’une de ces mamans oujdies a sollicité des responsables concernés d’intervenir afin de rechercher les enfants et de faire en sorte que leur sort soit connu, aussi bien s’il sont derrière les barreaux de prisons ou ailleurs en Algérie.

Notre interlocutrice a tenu à souligner que les mamans concernées souffrent énormément à cause de cette triste et douloureuse situation et ce, car elles sont sans nouvelles de leurs chers enfants.

De son côté, une autre dame a affirmé que son frère s’est rendu en Algérie, au cours de l’année 2021 et que, depuis, sa famille ne sait absolument rien de ce qu’il est advenu de lui.

L.A.