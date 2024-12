14ème édition du Forum de Recrutement de l’Université Mundiapolis: un succès sous le signe de l’IA

L’Université Mundiapolis a conclu avec succès la 14ème édition de son Forum de Recrutement, un événement qui a réuni étudiants, jeunes diplômés et entreprises autour du thème « Évolution du marché du travail à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Cette journée, organisée par le Career Center de l’université, a permis de mettre en lumière les opportunités et les défis engendrés par les nouvelles technologies dans le monde professionnel.

Pr. Abdelmounim Belalia, Directeur Général de Mundiapolis a déclaré : « Ce forum s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Université Mundiapolis, qui met l’accent sur l’innovation, l’excellence académique et l’ouverture sur le milieu économique national et international. Il représente une vitrine des talents que nous formons et constitue un levier pour créer des synergies entre nos étudiants et les entreprises. Nous croyons fermement que ces initiatives façonnent les compétences et forment une génération de leaders capables de transformer les défis en opportunités concrètes »

Un thème d’actualité pour une vision d’avenir

L’édition de cette année a exploré l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur le marché du travail, un sujet qui redéfinit les standards de l’employabilité. Les discussions et échanges de cette manifestation ont permis de répondre à des questions essentielles : comment les entreprises marocaines s’adaptent-elles à ces transformations ? Quelles compétences les jeunes doivent-ils développer pour répondre aux exigences d’un marché en perpétuelle évolution ? Le forum a ainsi constitué une plateforme de réflexion et d’échange, favorisant la compréhension des enjeux technologiques et leur intégration dans les parcours académiques et professionnels. Mme Hanane El Jaffali, Directrice du Centre de Carrière, a déclaré à ce sujet : « L’intelligence artificielle est un outil de transformation, mais elle est avant tout une opportunité pour réinventer les carrières. En tant qu’université, notre rôle est de préparer nos étudiants à comprendre et à exploiter ces avancées technologiques pour qu’ils deviennent des acteurs du changement, capables d’anticiper les besoins futurs des entreprises et de contribuer à leur croissance. »

Le forum a été honoré par la présence de M. Moncef Belkhayat, Président de H&S Invest Holding, qui a livré une analyse à la fois visionnaire et pragmatique des transformations induites par l’intelligence artificielle. Dans son allocution, il a déclaré : « L’intelligence artificielle ne se limite pas à redéfinir les métiers, elle bouleverse les modèles économiques. Chez H&S Invest Holding, nous croyons fermement que la valeur d’une organisation repose sur les talents qu’elle attire et développe. Ce forum incarne parfaitement cette vision en offrant une plateforme pour découvrir des jeunes aux compétences et au potentiel exceptionnels, capables de relever les défis de demain. »

Des activités riches en opportunités

Parmi les temps forts de cette journée, la 6ème édition du Job Dating, une approche de recrutement innovante spécialement conçue pour les étudiants en phase finale de leur parcours académique, a permis à une trentaine d’étudiants pré-sélectionnés de présenter leurs projets professionnels en deux minutes devant un jury composé de DRH participants au forum et issus de secteurs variés. Cette initiative, saluée par les participants, a constitué une opportunité exceptionnelle pour ces jeunes talents de se connecter directement avec des entreprises de renom.

Le forum a également été marqué par la signature de plusieurs partenariats stratégiques avec des entreprises partenaires. Ces accords visent à renforcer la collaboration entre l’université et le secteur privé, tout en multipliant les opportunités d’emploi et de stage pour les étudiants de Mundiapolis.

Avec plus de 500 étudiants et jeunes diplômés ayant participé au forum, cette 14ème édition confirme la pertinence de cette initiative pour répondre aux attentes des recruteurs et des talents en formation.

Cette journée s’inscrit pleinement dans le programme d’accompagnement à l’employabilité mis en place par l’Université Mundiapolis depuis de nombreuses années. Ce dispositif ambitionne de préparer les étudiants à leur entrée sur le marché du travail dès les premiers mois de leur cursus, à travers des ateliers et des séminaires dédiés. Grâce au Career Center, l’Université offre à ses étudiants et diplômés une opportunité précieuse d’échanger directement avec des représentants d’entreprises de renom. Cette initiative permet aux participants de rencontrer des professionnels des ressources humaines issus de secteurs variés tels que la banque, l’industrie, la finance, l’assurance, la distribution et les services.

L’Université Mundiapolis s’engage à maintenir cette dynamique en consolidant ses partenariats et en adaptant continuellement ses programmes pour répondre aux exigences évolutives du marché du travail.

S.L.