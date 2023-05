Après sa séparation avec Hakimi, Hiba Abouk sévèrement taclée par un acteur espagnol

L’acteur espagnol, Alessandro Lecquio s’est manifesté suite à la polémique qu’a suscité la séparation d’Achraf Hakimi avec Hiba Abouk, mère de leurs deux enfants, Amin et Naïm.

Via son compte officiel Instagram, l’artiste s’est attaqué à l’ex-épouse du Lion de l’Atlas et joueur du PSG, avec ce commentaire acide: « Exiger 10 milions d’euros est une action qui transforme l’institution du mariage en affaire pécuniaire et mercantile! C’est l’attitude d’une fille de la campagne avec son troupeau! Et ce n’est ni acceptable, ni digne d’une actrice, n’exprimant point la réalité de sa célébrité ».

Et de s’interroger: »La question qui se pose est si Hiba Abouk a dû mettre fin à sa carrière à la demande expresse de son mari ou, plutôt, parce qu’elle n’a pas reçu de nouvelles offres, étant sereine et heureuse grâce à son mariage ».

Alessandro Lecquio a conclu sa publication par cette assertion : »L’époux a des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Mais l’ex-femme, en tant qu’actrice professionnelle célèbre, en possession d’une fortune conséquente, se doit de se comporter comme avant ».

L.A.