Viol présumé: le parquet de Nanterre demande la mise en accusation d’Achraf Hakimi

Le parquet de Nanterre a requis, ce vendredi, la mise en accusation d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, annonce Le Parisien. L’international marocain de 26 ans est soupçonné de viol, des faits qu’il a toujours niés.

Il revient désormais au juge d’instruction de décider s’il suit ou non les réquisitions du parquet. En cas de renvoi, le joueur du PSG pourrait être jugé pour viol, un crime passible de quinze ans de réclusion.

L’avocate d’Achraf Hakimi, Me Fanny Colin, a réagi aux réquisitions du parquet en les qualifiant d’« incompréhensibles et insensées » au regard des éléments du dossier, affirmant que celui-ci « démontre les mensonges de la plaignante, notamment à travers les expertises psychologiques ». Elle a précisé que son client reste « serein » et que des recours seront engagés en cas de renvoi.

Les faits remonteraient à la soirée du 25 février 2023. Une jeune femme de 24 ans avait déposé plainte au commissariat de police de Nogent-sur-Marne (Val de Marne), déclarant avoir été victime de viol perpétré par Hakimi.

Le 8 décembre 2023, le joueur marocain avait été confronté pour la première fois à son accusatrice devant le juge d’instruction. Chacun avait alors maintenu sa version des faits : la plaignante confirmant ses accusations, Hakimi continuant de les contester fermement.

Tout au long de l’enquête, le défenseur du PSG a dénoncé une tentative de manipulation à des fins financières. Dans un entretien accordé à un blogueur en janvier 2025, il affirmait : « On voulait me faire chanter. La justice a bien géré les choses jusqu’à présent. »

Rappelons que le PSG s’était exprimé sur cette affaire qui a défrayé la chronique et avait tenu à soutenir Achraf Hakimi. « Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors », avait confié une source du club au quotidien parisien.

N.M.