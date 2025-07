Achraf Hakimi et Kylian Mbappé font la fête à Porto Rico (VIDEO)

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, actuellement en vacances, se sont retrouvés à Porto Rico, où ils ont assisté au concert du rappeur Bad Bunny. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, on voit les deux joueurs danser et chanter les paroles de l’artiste par cœur.

Hakimi et Mbappé ont noué une forte amitié lorsque le Marocain avait rejoint le PSG, une relation qui perdure malgré le départ de l’attaquant français pour le Real Madrid.

À noter que leur dernière confrontation remonte à la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, un match largement remporté par le PSG, qui avait infligé une lourde défaite (4-0) au Real Madrid.

N.M.