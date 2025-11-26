Al Barid Bank, Barid Cash et Taptap Send concluent un partenariat stratégique

Le Groupe Al Barid Bank, acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc, et Taptap Send, fintech internationale spécialisée dans les transferts d’argent annoncent la signature d’un partenariat stratégique destiné à simplifier et renforcer l’accès aux transferts d’argent internationaux vers le Royaume.

Grâce à ce partenariat, les Marocains résidant en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, au Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis peuvent désormais transférer des fonds directement depuis l’application Taptap Send et permettre à leurs proches de les recevoir en temps réel via le réseau Al Barid Bank et Barid Cash, sans aucun frais de transfert à la réception.

Les bénéficiaires pourront retirer les fonds reçus dans près de 3500 agences Al Barid Bank et Barid Cash, réparties sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales. Barid Cash se distingue également par des horaires d’ouverture étendus, six jours sur sept, pour répondre au mieux aux besoins de tous.

Cette solution digitale innovante proposée par Taptap Send se distingue par sa simplicité d’utilisation, sa rapidité et la gratuité à la réception, répondant parfaitement aux attentes des Marocains du Monde souhaitant soutenir leurs familles en toute confiance et transparence.

Fortes d’un maillage territorial unique, couvrant l’ensemble du Royaume, Al Barid Bank et Barid Cash renforcent ainsi leur engagement à faciliter les liens entre les Marocains du Monde et leurs proches au Maroc, même dans les zones les plus éloignées.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vision du Groupe Al Barid Bank, fondée sur la proximité, l’inclusivité et la citoyenneté, en proposant des solutions de transfert sécurisées, accessibles et à la pointe de la technologie.