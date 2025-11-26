Economie

Al Barid Bank, Barid Cash et Taptap Send concluent un partenariat stratégique

Rédaction N26 novembre 2025 - 12:30

Le Groupe Al Barid Bank, acteur majeur de l’inclusion  financière au Maroc, et Taptap Send, fintech internationale spécialisée dans les transferts d’argent annoncent la signature d’un partenariat stratégique destiné à simplifier et renforcer l’accès aux  transferts d’argent internationaux vers le Royaume.

Grâce à ce partenariat, les Marocains résidant en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, au  Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis peuvent désormais transférer des fonds directement depuis  l’application Taptap Send et permettre à leurs proches de les recevoir en temps réel via le réseau Al  Barid Bank et Barid Cash, sans aucun frais de transfert à la réception.

Les bénéficiaires pourront retirer les fonds reçus dans près de 3500 agences Al Barid Bank et Barid  Cash, réparties sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales. Barid Cash se  distingue également par des horaires d’ouverture étendus, six jours sur sept, pour répondre au mieux  aux besoins de tous.

Cette solution digitale innovante proposée par Taptap Send se distingue par sa simplicité  d’utilisation, sa rapidité et la gratuité à la réception, répondant parfaitement aux attentes des  Marocains du Monde souhaitant soutenir leurs familles en toute confiance et transparence.

Fortes d’un maillage territorial unique, couvrant l’ensemble du Royaume, Al Barid Bank et Barid  Cash renforcent ainsi leur engagement à faciliter les liens entre les Marocains du Monde et leurs proches  au Maroc, même dans les zones les plus éloignées.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vision du Groupe Al Barid Bank, fondée sur la proximité,  l’inclusivité et la citoyenneté, en proposant des solutions de transfert sécurisées, accessibles et à la  pointe de la technologie.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch : le SUV gagne en confort et en efficience
Lire l'article









Tags
Rédaction N26 novembre 2025 - 12:30


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page