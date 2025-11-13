L’ASFIM tient l’édition 2025 des conférences de l’ASFIM à Rabat

L’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains (ASFIM) a tenu ce jeudi 13 novembre 2025 à Rabat, l’édition 2025 des conférences de l’ASFIM sous le thème « Cap 2030 : Mobiliser l’épargne nationale pour financer les grands projets de demain », en présence de Tarik Senhaji, président de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), Khalid Safir, directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Mohammed Tarik Bchir, directeur du Trésor et des Finances Extérieures, ainsi que Mostafa Hassani, président de l’ASFIM.

Cette édition a exploré les leviers financiers et stratégiques permettant d’orienter efficacement l’épargne nationale vers le financement des projets structurants du Maroc de demain. En rassemblant différents acteurs publics et privés, institutions financières et experts du marché, l’ASFIM a offert une plateforme unique d’échanges et de réflexion autour des perspectives du secteur de la gestion

d’actifs.

En ouverture de la conférence, le président de l’ASFIM, Mostafa Hassani, a souligné l’importance du thème retenu cette année : « ce thème incarne à la fois l’ambition du Maroc et la responsabilité de notre industrie, car nous en sommes convaincus, le financement du développement du futur du Royaume dépendra avant tout de notre capacité à mobiliser durablement l’épargne nationale, et à

orienter cette épargne vers les secteurs porteurs de transformation économique.

Au cours des deux dernières années, notre industrie a connu une expansion exceptionnelle avec une progression de 230 milliards de dirhams d’encours. Les investisseurs institutionnels ont accru leurs placements de 76 milliards, les entreprises de 27 milliards et les ménages marocains, eux aussi, ont renforcé leur épargne investie de plus de 10 milliards de dirhams ».

Depuis près de trois décennies, la gestion d’actifs au Maroc s’impose comme un pilier important du financement de l’économie nationale. « Le financement de l’ambition nationale repose sur une mobilisation accrue de l’épargne nationale, car l’épargne est avant tout une ressource de souveraineté. Elle garantit la continuité de l’investissement, réduit notre dépendance aux capitaux extérieurs et offre au Maroc la capacité de financer son propre développement. L’épargne

d’aujourd’hui, ce sont les investissements de demain et les emplois d’après demain » a affirmé Khalid SAFIR, directeur général de la CDG.

Lors de cette conférence, l’ASFIM a organisé deux panels autour de thématiques majeures : le premier consacré à la loi 03-25, marquant l’émergence d’une nouvelle génération d’OPCVM adaptée au nouveau cycle économique, et le second dédié à la mobilisation de l’épargne nationale pour le financement des projets de demain. Ces discussions ont permis de débattre de propositions

concrètes pour faire de l’épargne marocaine un véritable moteur de croissance durable.

L’ASFIM s’attache à promouvoir le rôle des OPCVM et la gestion d’actifs au niveau national et international, en encourageant les bonnes pratiques et en sensibilisant investisseurs, émetteurs, pouvoirs publics et médias. « Le Maroc s’apprête à franchir un nouveau cap. La décennie qui s’ouvre sera celle des grandes réalisations : la coupe du monde 2030, la transition énergétique, la décarbonation industrielle, le développement des infrastructures, la digitalisation et enfin l’inclusion financière. Ces projets structurants nécessitent des ressources stables et durables, notre industrie a naturellement vocation à accompagner cet élan national en canalisant davantage d’épargnes vers le financement des grands chantiers du Royaume » a souligné Mostafa Hassani.