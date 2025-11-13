Préventica Maroc: Hytera dévoile ses solutions de communications critiques

Hytera Communications, acteur mondial de référence dans le domaine des technologies et solutions de communication critique, présentera ses innovations les plus récentes en matière de communication critique à Préventica Maroc 2025. Ce salon, considéré comme l’un des rendez-vous les plus influents du continent africain en matière de sécurité et de sûreté, se tiendra du 11 au 13 novembre prochains à Casablanca.

À travers un stand immersif articulé autour de trois espaces thématiques : « Safe City », « Emergency Response » et « Convergence Broadband–Narrowband » ; Hytera mettra en lumière son approche technologique tournée vers l’avenir, au service de communautés plus intelligentes, plus sûres et mieux interconnectées.

Parmi les innovations mises en avant figurent la caméra corporelle SC700 LTE, conçue pour une captation intelligente des preuves et une intégration fluide avec la plateforme de gestion des preuves numériques développée par Hytera. Sera également présenté le PDC690, une radio intelligente à double mode pensée pour garantir des communications fiables dans des contextes critiques. À cela s’ajoute le système de patrouille Hytera, une solution de gestion des patrouilles en temps réel, économique et performante, permettant aux équipes de sécurité de gagner en visibilité, en responsabilité et en efficacité opérationnelle.

La participation de Hytera à cette édition de Préventica s’inscrit dans une dynamique de consolidation de sa présence régionale, notamment à travers la rénovation et l’extension de son bureau de Rabat. Cette évolution vise à offrir un accompagnement local renforcé aux institutions publiques, aux entreprises et aux organismes engagés dans une transformation numérique exigeante et dans l’amélioration de la sécurité de leurs activités.

Dans une déclaration à la presse, Jayden Chen, Directeur Général de Hytera Maroc, souligne :

« Préventica représente une occasion précieuse pour Hytera d’aller à la rencontre des professionnels et des décideurs qui façonnent aujourd’hui le secteur de la sécurité au Maroc. Nous sommes fiers de démontrer la manière dont nos technologies renforcent les opérations de sécurité intelligente, améliorent la coordination entre acteurs et offrent une protection accrue à celles et ceux qui interviennent en première ligne. »

Les visiteurs sont chaleureusement invités à découvrir l’univers Hytera sur le stand A01 du salon Préventica Maroc 2025, à Casablanca. Tout au long de l’événement, des démonstrations en direct, des échanges avec des experts et des présentations de produits rythmeront la programmation.