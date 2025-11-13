Incident maîtrisé dans un entrepôt de SOMAFACO à Lissasfa

La société SOMAFACO, connue pour ses marques Ideal et Damti, informe qu’un incendie s’est déclaré le lundi 10 novembre vers 21h dans l’un de ses entrepôts de matières premières, situé dans la zone industrielle de Lissasfa.

Grâce à la réaction des autorités locales et à l’intervention efficace des services de pompiers et l’implication des collaborateurs de SOMAFACO, le feu a été rapidement maîtrisé et circonscrit à l’entrepôt concerné.

Aucun blessé n’est à déplorer. L’incident n’a pas affecté l’usine, ni les services administratifs.

Les équipes de l’entreprise ont immédiatement pris les mesures de sécurité nécessaires.

L’activité de production et de distribution se déroule normalement dès ce matin.

SOMAFACO tient à rassurer l’ensemble de ses collaborateurs, clients et partenaires sur la continuité de ses opérations.

SOMAFACO exprime sa reconnaissance envers les services de pompiers et les autorités locales et le personnel de l’entreprise pour leur professionnalisme et leur soutien.

S.L.