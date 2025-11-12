Naissance de BOTTEGAFUORISERIE : un nouveau parcours d’excellence pour Alfa Romeo et Maserati

Il est des moments où la passion rencontre le savoir-faire, et de cette union naît l’extraordinaire. Aujourd’hui marque l’un de ces instants : au cœur de la Motor Valley italienne voit le jour un nouveau centre d’excellence automobile, BOTTEGAFUORISERIE.

S’étendant de Modène jusqu’à Turin et Arese, en province de Milan, cette initiative inédite unit la

tradition d’exception et la vision d’avenir d’Alfa Romeo et de Maserati, deux des marques les plus prestigieuses de l’industrie automobile italienne. À la tête de ce projet majeur, Cristiano Fiorio, qui reporte directement à Santo Ficili, CEO d’Alfa Romeo et COO de Maserati.

BOTTEGAFUORISERIE conjugue tradition et innovation dans une approche unique, où l’artisanat, la technologie et l’attention méticuleuse au détail ne sont pas seulement des valeurs, mais un véritable art de vivre.

Pensé comme un centre de création, il unit l’excellence d’Alfa Romeo et de Maserati pour façonner l’avenir de l’expérience de conduite personnalisée. Plus qu’un projet ou un lieu, BOTTEGAFUORISERIE incarne une vision : celle d’un berceau de l’excellence manufacturière italienne, où le génie créatif, la maîtrise artisanale et la passion pour la beauté et la performance se fondent dans un même geste, donnant naissance à une expérience unique. Sous son égide prennent forme les interprétations les plus emblématiques de l’industrie automobile italienne : voitures Fuoriserie personnalisées intemporelles, restaurations de modèles historiques, expériences sensorielles, recherche de matériaux

novateurs et centre dédié à la performance absolue.

BOTTEGAFUORISERIE naît sous le patronage de la Fondazione Altagamma. Puisant dans l’ADN des deux marques, cette nouvelle initiative se concentre sur quatre piliers : BOTTEGA, FUORISERIE, Corse et La Storia.

BOTTEGA : transformer les idées en créations d’exception

BOTTEGA est le lieu où sont conçues, développées et réalisées les voitures personnalisées signées

Alfa Romeo et Maserati, expression d’une excellence technique née de la collaboration avec les meilleurs designers, techniciens et ingénieurs. Chaque exemplaire est imaginé, produit et assemblé en Italie.

Entièrement dédié au développement de modèles en série limitée – de l’extraordinaire Alfa Romeo 33 Stradale à l’impressionnante Maserati MCXtrema – ce programme constitue le cœur sur mesure de BOTTEGAFUORISERIE. Il deviendra le berceau de voitures à forte charge émotionnelle, capables de repousser les limites.

La Motor Valley, dans son acception la plus large, englobant le Piémont, la Lombardie et l’ÉmilieRomagne, est le territoire de la Bottega : c’est là que les idées prennent vie et se transforment en véritables projets « Bottega ». Chaque détail est pensé en étroite collaboration avec le client, afin

de faire de chaque automobile une pièce véritablement unique.

Fuoriserie : la personnalisation poussée à son art

Ce programme de personnalisation exceptionnel offre à chaque client la possibilité de transformer son automobile en un modèle unique, reflet de sa personnalité.

Une équipe de concepteurs dédiés imagine de nouveaux langages créatifs tout en restant fidèles aux codes esthétiques des marques. Cela inclut la définition du concept, la recherche stylistique avancée et l’intégration d’innovations qui transforment les véhicules de série en créations sur mesure. Dans le même temps, des processus qualité rigoureux garantissent que chaque voiture puisse être considérée comme une œuvre unique. Grâce aux nombreuses options disponibles dans le monde entier, chaque client peut exprimer son individualité dans n’importe quelle concession.

La Storia : préserver, restaurer et célébrer notre héritage

Dans le respect d’une tradition toujours vivante, BOTTEGAFUORISERIE œuvre à préserver le patrimoine historique des deux marques à travers la restauration et la certification de véhicules

d’époque, ainsi que la création d’archives et de musées destinés à rendre tangible cet héritage

iconique.

Chaque projet inscrit dans le programme La Storia est un dialogue entre les époques. Les modèles légendaires renaissent à travers des interprétations contemporaines, des technologies durables et des détails sur mesure, sans jamais trahir leur essence. Le passé et le présent s’y fondent pour donner vie à des créations uniques, gardiennes de l’esprit originel et porteuses d’une nouvelle force expressive.

L’histoire vit également à travers les Experience Centres de cette nouvelle initiative. Au Musée Alfa Romeo d’Arese, les visiteurs peuvent explorer les racines identitaires des deux marques, dans un lieu où passé, présent et futur se rencontrent pour inspirer de nouvelles idées.

La Collection Maserati Umberto Panini à Modène retrace plus d’un siècle de créations, récemment rouverte pour célébrer et partager cet héritage avec le monde.

Grâce aux Officine Classiche, BOTTEGAFUORISERIE assurera la protection et la valorisation du patrimoine historique des deux marques, en poursuivant les activités de restauration, de certification et de sauvegarde des modèles anciens pour que le patrimoine d’Alfa Romeo et de Maserati continue d’inspirer les générations à venir.

Corse : l’esprit de la course au service de l’innovation

Le sport automobile constitue l’épicentre de BOTTEGAFUORISERIE. C’est dans l’univers de la course que son esprit tourné vers la performance devient ingénierie.

Chaque tour de piste et chaque solution issue du savoir-faire en compétition guident l’évolution

des voitures. En combinant technologies de pointe et excellence italienne, cette initiative favorise

l’innovation dans le domaine des supercars.

Les projets seront développés en étroite collaboration avec la filière italienne, valorisant ses savoir –

faire et sa maîtrise artisanale. Ils exploreront de nouvelles solutions dans les domaines du groupe

motopropulseur, de l’aérodynamique et du châssis.

Maserati Corse porte cet héritage sur la scène internationale, devenant un formidable accélérateur pour BOTTEGAFUORISERIE. Les victoires remportées ces deux dernières années dans le championnat GT2 European Series, où Maserati a décroché le titre dans la catégorie AM, en sont la preuve concrète : la performance anime tout ce que nous entreprenons.

Santo Ficili, CEO d’Alfa Romeo et COO de Maserati : « Ce lancement ne se limite pas à la création d’une nouvelle initiative : il symbolise une nouvelle ère pour Alfa Romeo et Maserati. Il traduit notre confiance absolue dans la créativité, la capacité de conception et l’artisanat italiens. Je suis heureux de confier cette mission à Cristiano Fiorio. Son remarquable travail sur des projets tels que l’Alfa Romeo 33 Stradale et nos programmes sportifs illustre un lien émotionnel profond avec l’âme de nos marques. Ce n’est que la première étape d’une transformation majeure qui redéfinira l’avenir d’Alfa Romeo et de Maserati. »

Jean-Philippe Imparato, CEO de Maserati : « Nous sommes fiers d’annoncer cette synergie exceptionnelle entre deux marques iconiques. BOTTEGAFUORISERIE est le point de rencontre entre la vision et la réalité : le lieu où les rêves deviennent tangibles, où l’extraordinaire prend forme. Guidé par la créativité et la rigueur, chaque projet naît d’une recherche exigeante et d’une passion absolue. En réunissant le meilleur du design, de l’ingénierie et de la culture italienne, BOTTEGAFUORISERIE incarne une approche unique et visionnaire de l’avenir, une approche à laquelle nous croyons profondément. »

Cristiano Fiorio, General Manager de BOTTEGAFUORISERIE : « Se voir confier la direction de

BOTTEGAFUORISERIE est à la fois un immense honneur et un défi passionnant. C’est ici que le passé, le présent et le futur convergent : le lieu où nous rendons hommage à notre héritage tout en osant imaginer les années à venir. Avec une équipe talentueuse et passionnée, nous créerons des voitures qui ne se distinguent pas seulement par leurs qualités techniques, mais qui suscitent des émotions inoubliables. Notre mission est claire : honorer le patrimoine d’Alfa Romeo et de Maserati, et écrire le prochain chapitre de leur histoire, fait d’audace, de beauté et d’authenticité. La performance est une expression de culture. Créer la beauté est un art. »

BOTTEGAFUORISERIE est d’ores et déjà pleinement opérationnelle. C’est un lieu où l’histoire devient source d’inspiration, et où le futur prend forme à travers une beauté essentielle et pure.