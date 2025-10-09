AI Institute et Maroc Numeric Cluster lancent le programme “JobInTech – Data Analyst augmenté par l’IA”

AI Institute by Holmarcom s’associe à Maroc Numeric Cluster (MNC) pour le lancement de “JobInTech – Data Analyst augmenté par l’IA”, un programme destiné à former la nouvelle génération de talents aux métiers d’avenir, où la maitrise de la donnée et de l’intelligence artificielle constitue un levier stratégique de performance et de compétitivité pour les entreprises.

Soutenu par le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, en partenariat avec le Groupe CDG et opéré par Maroc Numeric Cluster, le programme national “JobInTech” a pour objectif de renforcer l’employabilité des jeunes dans le secteur IT à travers des

formations intensives, conçues en adéquation avec les besoins du marché.

Dans ce cadre, AI Institute by Holmarcom lance un bootcamp de quatre mois, gratuit et entièrement

en présentiel. Ce programme vise à former de jeunes « Data Analysts augmentés par l’IA » capables

d’exploiter la puissance des outils d’intelligence artificielle pour transformer les données en leviers

d’innovation et de création de valeur.

Ce parcoursrepose sur une approche “learning by doing” combinant apprentissage technique, études

de cas réels et accompagnement professionnel. Les participants bénéficieront également d’un

coaching personnalisé et d’une préparation aux entretiens, leur garantissant une intégration réussie

dans le monde du travail.

S’inscrivant dans la stratégie nationale, Digital Morocco 2030, ce programme vise à renforcer les

talents dans le secteur numérique. En démocratisant l’accès aux compétences en data et en

intelligence artificielle, il contribue à faire de ces technologies de véritables leviers de performance,

d’innovation et de compétitivité pour l’ensemble du tissu économique national.

À travers ce programme, AI Institute by Holmarcom et Maroc Numeric Cluster (MNC) réaffirment leur

engagement commun à placer la technologie et la formation au cœur du développement humain, en

formant des talents prêts à relever les défis des métiers de demain.