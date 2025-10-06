GUESS débarque à Marrakech avec “One World, One Brand”

GUESS pose ses valises à Marrakech, ville natale de son fondateur Paul Marciano, à l’occasion de la huitième édition de sa convention internationale “One World, One Brand”.

Rassemblant près de 800 invités venus de plus de 100 pays, la marque rend hommage à ses racines tout en se projetant vers son 45ᵉ anniversaire prévu en 2026.

Pendant trois jours, Marrakech se transformera en véritable cœur battant de l’univers GUESS, accueillant conférences stratégiques, ateliers inspirants, soirées de gala et expériences lifestyle exclusives. Le point d’orgue de l’événement sera un défilé organisé dans le cadre historique du Palais El Badi, dévoilant les collections Printemps/Été 2026 et Pré-Automne 2026, aux côtés de pièces iconiques issues des archives de la marque.

Placée sous le thème “Never Forget Your Roots” – “N’oublie jamais tes racines” –, cette édition célèbre l’origine de GUESS tout en affirmant sa vision créative et mondiale pour l’avenir.