DS Automobiles rend hommage à Jules Verne à travers une collection exceptionnelle

DS Automobiles rend hommage à l’un des plus célèbres écrivains de tous les temps à travers une Collection exceptionnelle.

Ode au génie créatif, à l’aventure et à la poésie, le modèle DS 7 s’inspire directement de l’œuvre de l’écrivain et se décline en multiples nuances de bleu, comme une invitation à partir découvrir le monde avec audace et curiosité. Tel un explorateur moderne, chaque conducteur de la Collection JULES VERNE part pour une aventure extraordinaire durant laquelle chaque trajet devient une expérience inoubliable au cœur de l’univers fantastique du romancier français.

« Associer DS Automobiles à l’univers de Jules Verne, c’est unir une vision contemporaine de l’innovation et de l’élégance française avec l’imaginaire visionnaire du 19e siècle autour d’une vision commune : l’esprit d’avant-garde. Si l’auteur des « Voyages extraordinaires » vivait aujourd’hui, il serait sans doute fasciné par la technologie embarquée, la douceur et le silence de la conduite moderne, mais aussi le raffinement des matériaux qui façonnent nos voitures. Avec DS Automobiles, le voyage débute là où Jules Verne aurait sans doute rêvé de se rendre : dans un monde empreint d’excellence et résolument tourné vers l’avenir.»

Xavier PEUGEOT – Directeur Général de DS Automobiles

Jules Verne et DS Automobiles, des valeurs communes

Visionnaire et passionné d’exploration, Jules Verne plaçait le voyage, l’aventure et l’innovation technologique au cœur de son œuvre. Il y associait un goût marqué pour le style, le raffinement et l’élégance, témoins de l’âme de la France du 19e siècle.

Dans cet esprit, DS Automobiles célèbre aujourd’hui l’Art du Voyage à la française. À travers un design avant-gardiste et des technologies avancées la Marque propose une nouvelle façon d’explorer le monde. Un voyage raffiné, élégant et audacieux — à l’image de celui que Jules Verne aurait pu imaginer à notre époque.

« Après Antoine de Saint-Exupéry, en 2024, la Collection JULES VERNE souligne notre attachement à la culture française, et à la mise en valeur de notre patrimoine culturel. En utilisant le nom de quatre de ses œuvres pour définir autant de modèles DS Automobiles, nous honorons également les artisans qui sont au cœur de notre ADN. Leur travail est ici lié à l’un des plus grands personnages français du 19e siècle, promettant de vivre des voyages extraordinaires grâce aux matériaux que nous choisissons, et aux techniques de confection que nous opérons »

Thierry Metroz, Directeur du style de DS Automobiles

Comment Jules Verne a marqué notre histoire

Jules Verne naît le 8 février 1828 à Nantes, dans une famille aisée. Très jeune, il développe une passion pour les voyages et les découvertes, nourrie par la proximité du port mais aussi ses nombreuses lectures. Après des études de droit à Paris, il se détourne rapidement de la carrière juridique voulue par son père pour se consacrer à l’écriture.

Il débute comme auteur de théâtre, fréquente les cercles littéraires, s’intéresse à la science et aux inventions de son époque. Sa rencontre décisive avec l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, en 1862, lance véritablement sa carrière. Ensemble, ils créent la série des « Voyages extraordinaires », qui fera de Verne un auteur mondialement reconnu.

Son premier grand succès est Cinq semaines en ballon (1863), suivi de chefs-d’œuvre comme Voyage au centre de la Terre (1864), Vingt mille lieues sous les mers (1870) ou encore Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1872). Visionnaire, il imagine sous-marins, fusées, hélicoptères, et décrit des technologies en avance sur leur temps, alliant aventure, science et pédagogie.

Aujourd’hui, Jules Verne est considéré comme l’un des pionniers de la science-fiction. Son imagination continue d’inspirer la littérature, le cinéma, la science contemporaine, mais aussi des marques avant-gardistes comme DS Automobiles.

La Collection JULES VERNE chez DS Automobiles

DS Automobiles a choisi quatre romans de Jules Verne pour les associer à chacun de ses modèles phares. C’est un véritable hommage rendu à l’écrivain français, à l’occasion des 120 ans de sa disparition. Au Maroc, cette collection est représentée exclusivement à travers la DS 7.

Le modèle intègre des références subtiles et évocatrices, à l’extérieur comme à l’intérieur, à travers un marquage distinctif, une finition spécifique et une sélection d’équipements conçus pour évoquer l’univers de l’auteur visionnaire.

« Quand on évoque Jules Verne et son oeuvre, deux mots résonnent immédiatement en nous : voyages extraordinaires. Son œuvre a inspiré des générations de lecteurs et nourri notre vision de l’Art du voyage. C’est en puisant dans quatre de ses romans emblématiques que nous avons façonné cette Collection exclusive. Chacun de nos modèles intègre des références subtiles et évocatrices liées à des équipements distinctifs. La signature de Jules Verne, apposée à différents endroits, confère à cette collection une personnalité très particulière. »

Thierry METROZ – Directeur du style de DS Automobiles

DS 7 JULES VERNE : « Cinq semaines en ballon »

Avec son style élégant et affirmé sublimé par une robe Bleu Songe et Beige Oris, DS 7 JULES VERNE attire l’attention dès le premier regard. Associé aux symboles agrémentant le design extérieur et intérieur propres au roman de Jules Verne, cette livrée exclusive est une véritable invitation au voyage.

Pour signer cette Collection, un badge exclusif en chrome brossé affichant la signature du romancier Jules Verne au cœur d’un dessin de boussole orne l’avant du véhicule. Des badges exclusifs guillochés, en chrome satin, représentent des constellations accompagnées de la signature de l’écrivain. DS 7 JULES VERNE est également équipée de jantes de 19 pouces arborant un cabochon central de couleur dorée. Une véritable invitation à survoler des zones inexplorées.

A bord un intérieur Alcantara® exclusif inspiré des « Voyages extraordinaires » séduit par la profondeur de ses teintes Bleu Éternel et Perle.

Les enjoliveurs de seuil de porte en aluminium satin mettent en valeur le dessin d’une nacelle gonflable, de la signature de Jules Verne et du logo DS.

La planche de bord couleur Perle est ornée d’une gravure au motif de ballon dirigeable bordée de multiples constellations, rappelant celui décrit dans le roman. A bord de la Collection JULES VERNE, les appuie-têtes des sièges avant chauffants portent la signature de l’auteur, au cœur d’un liseré Beige Terre de Cassel.

Les équipements distinctifs de DS 7 JULES VERNE

DS 7 JULES VERNE se dote des principaux équipements suivants :

-Hayon motorisé avec fonction d’ouverture « bras chargés »,

-Toit panoramique ouvrant,

-Sièges avant électriques et chauffants,

-Aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul et DS 360

– DS Pixel LED Vision : projecteurs intelligents qui adaptent automatiquement le faisceau lumineux pour une visibilité optimale sans éblouir les autres.

– DS Drive Assist : assistance de conduite semi-autonome qui combine régulateur adaptatif et maintien dans la voie.

– DS Iris System : système multimédia connecté avec écran tactile et commandes vocales intuitives.

Motorisation disponible :

DS 7 JULES VERNE est disponible en version BlueHDi 130 automatique.

Tarifs

DS 7 BlueHDi 130 automatique JULES VERNE à 430 000 DH Hors Peinture métallisée et frais d’immatriculation

La DS 7 JULES VERNE est désormais disponible dans tout le réseau DS Automobiles Maroc.