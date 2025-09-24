H&S Group prend le contrôle d’ABM Cosmetics UP et lance Beautyforyou

H&S Group à travers le vertical Dislog Europe annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 60 % du capital d’ABM Cosmetics UP, société spécialisée dans la distribution de marques de cosmétique et de soins personnels.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Dislog Group visant à bâtir, en Europe, une verticale cosmétique solide, dans la continuité du modèle déployé avec succès au Maroc.

Avec cette prise de participation majoritaire, Dislog Europe entend accélérer sa présence sur un marché en croissance et structurer une plateforme de référence au service des marques de beauté et de soins.

ABM Cosmetics UP, partenaire reconnu de marques internationales telles que Genomma Lab et Vivienne Sabó, dispose d’un savoir-faire éprouvé et d’un réseau de distribution couvrant plus de 2 500 points de vente en Espagne et au Portugal, complété par des canaux e-commerce.

« Nous sommes heureux d’accueillir ABM Cosmetics UP au sein de Dislog Europe. Cette opération nous permet de poser le socle d’une plateforme paneuropéenne dédiée à la beauté, capable d’accompagner nos partenaires sur toute la chaîne de valeur : réglementation, marketing, exécution commerciale et logistique. » — Mehdi Bouamrani, CEO Dislog Europe

« Nous sommes ravis d’intégrer la famille Dislog et d’accélérer la croissance internationale de notre entreprise au sein d’un groupe aussi dynamique. En unissant nos forces, nous renforcerons l’implantation de nos marques partenaires et élargirons notre portefeuille en Europe. » — Mauricio Da Costa, CEO et co-fondateur d’ABM Cosmetics UP

Une ambition digitale nationale : lancement de Beauty4U au Maroc

En parallèle, H&S Groupe à travers le vertical H&S Retail annonce le lancement officiel de sa plateforme e-commerce nationale dédiée à la beauté : Beautyforyou.

Ce nouveau site en ligne sera opérationnel dès le 28 novembre 2025, à l’occasion du Black Friday, et proposera aux consommateurs marocains un large choix de produits cosmétiques, de soins et de parfums.

Beauty4U vise à s’imposer comme la plateforme digitale de référence de la beauté au Maroc. S’appuyant sur l’expertise logistique et commerciale du groupe, elle accompagnera le développement et la mise en valeur de nombreuses marques nationales et internationales, tant au Maroc qu’en Europe. Parmi elles : La Roche-Posay, Garnier, CeraVe, Dercos, Avène Eau Thermale, ISDIN, Argapur, Kaline, Avon, P&G, L’Occitane, Vichy, Ultrasun, Beiersdorf, Filorga, Noreva, Bioderma, Ducray, Maybelline, Eucerin et Uriage…

« Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre plateforme e-commerce dédiée au monde de la beauté. Notre offre couvrira un large spectre de catégories allant de la dérmo cosmétique au make up en passant par l’hygiène et le capillaire, et mettra l’expérience client au coeur de sa stratégie. Nous proposerons des milliers de références au meilleur prix et ce sur l’ensemble du territoire marocain dans des délais allant de 24 à 48h » — Hicham Kitane, CEO H&S Retail.

Gouvernance et calendrier :

Les fondateurs d’ABM Cosmetics UP demeurent actionnaires à hauteur des 40 % restants et continueront d’assurer la direction opérationnelle de la société. La finalisation de l’opération interviendra après la réalisation des conditions suspensives usuelles.

À propos de Dislog Group :

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain intégré et diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique et les Dispositifs Medicaux, Dislog Group opère dans trois secteurs clés en forte croissance : l’hygiène, l’alimentation et la santé. Ses unités industrielles au Maroc et en Europe produisent et commercialisent les produits suivants :

– Secteur de l’hygiène : détergents liquides, produits nettoyants multi-usages et spécialisés, eaux de javel, hygiène papier, couches bébé.

– Secteur de la santé : produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops), dermo-cosmétiques (crèmes et produits cosmétiques corporels) et dispositifs médicaux

– Secteur de l’alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces et jus).

Avec ses 150 marques, qu’elles soient propres ou partenaires, Dislog Group participe à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe gère un volume annuel total de 276 000 palettes en réception (usines et importations) et autant en expédition (vers les agences et clients finaux), représentant chacun 220 000 tonnes par an. Ainsi, le volume logistique annuel traité atteint désormais 552 000 palettes, soit l’équivalent de 440 000 tonnes par an.

Le groupe emploie 3 400 personnes et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et des consommateurs au Maroc et en Europe.

Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son positionnement de « Full Service Provider », qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.

À propos d’ABM Cosmetics UP

ABM Cosmetics UP est un distributeur de marques de cosmétique et de soins personnels présent en Espagne et au Portugal, avec un réseau de plus de 2 500 points de vente et des opérations digitales omnicanales. La société accompagne ses partenaires en réglementation, marketing et exécution commerciale.