Campus Fair 2025 : le plus grand salon étudiant marocain devient itinérant

Le Salon Campus Fair, rendez-vous international des grandes écoles et universités, se déploie cette année en trois étapes.

Après Rabat le 8 octobre, il fera escale les 11 et 12 octobre à Casablanca, avant de clôturer sa tournée le 15 octobre à l’Institut français de Marrakech. L’événement accueillera plus d’une centaine d’établissements incontournables et près de 10 000 visiteurs.

Canada, France, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Maroc… Pour sa 6e édition, le Campus Fair prend une nouvelle dimension en devenant itinérant et en réunissant des représentants de sept pays. Organisé par Campus Mag, le salon s’impose comme une plateforme incontournable pour les lycéens, étudiants et parents en quête d’orientation.

HEC Paris, Polytechnique Paris…

« Nous veillons à ce que l’offre pédagogique présentée au Campus Fair soit en phase avec les aspirations des jeunes générations, mais aussi avec les exigences du marché et de l’employabilité. C’est pourquoi nous sélectionnons des établissements réputés pour leur sérieux, qui délivrent des diplômes reconnus et ouvrent de réelles perspectives d’avenir », souligne Youssef Ziraoui, organisateur du Campus Fair et fondateur du magazine étudaint marcain, Campus Mag.

Les visiteurs pourront rencontrer les plus grandes business schools françaises, de HEC Paris à l’ESSEC, en passant par l’ESCP, l’EDHEC ou encore emlyon business school. D’autres écoles françaises de premier plan seront présentes, telles que l’INSEEC, l’ECE, KEDGE Business School, SKEMA, NEOMA, Audencia, Excelia, TBS, ESLSCA, l’ISC Paris, ainsi que de nouvelles générations d’institutions comme l’École IT ou Albert School. La prestigieuse École polytechnique sera également présente, offrant aux étudiants l’opportunité de découvrir ses programmes d’ingénierie d’excellence.

Le Canada sera aussi à l’honneur avec HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l’UQAM, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Trois-Rivières. Côté Espagne, l’IE University et EU Business School seront présents, tout comme des institutions telles que CUNEF ou encore Universidad CEU San Pablo. Le Maroc sera représenté par ses établissements phares : l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), l’Université Al Akhawayn, l’Université Internationale de Rabat (UIR), l’ESCA Ecole de Management, HEM, Centrale Casablanca ou encore l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS). « Nous tenons à ce que les écoles marocaines de premier plan soient pleinement intégrées à la dynamique du salon », souligne Youssef Ziraoui.

Un programme riche de conférences et workshops

Autre particularité de Campus Fair, quatorze conférences seront proposées pour aider les participants à mieux s’orienter : comment choisir la classe préparatoire adaptée, réussir son admission en école de management ou d’ingénieurs, comprendre Parcoursup, ou encore explorer les opportunités offertes par l’intelligence artificielle et les nouveaux métiers. Pour Youssef Ziraoui, directeur de Campus Mag, l’objectif du salon est clair : « Avec Campus Fair, nous voulons accompagner les jeunes dans la construction de leur projet de vie. Des workshops interactifs viendront compléter ce dispositif, permettant aux élèves de s’exercer directement sur des cas pratiques, de simuler des entretiens ou encore de travailler sur la préparation de leurs dossiers de candidature ». Une manière concrète et participative d’impliquer les jeunes et de leur donner des outils immédiatement exploitables.

Un engagement pour les métiers du sport

Il est a noter que Campus Fair bénéficie du soutien de la MDJS (Marocaine des Jeux et des Sports). Dans cette perspective, une conférence inédite mettra en lumière les métiers du sport, avec un focus particulier sur les opportunités qui s’ouvriront à l’horizon de la Coupe du monde 2030 organisée au Maroc. Un thème porteur qui illustre la volonté du salon de se tourner vers les secteurs d’avenir et de répondre aux nouvelles aspirations des jeunes.

L’entrée est gratuite sur inscription via www.campusfair.ma.