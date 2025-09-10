H&S Retail Holding trace sa voie vers les 10 MMDH de CA d’ici 2032 (VIDEO)

Le lancement du pôle Retail Holding, nouvelle entité dédiée au retail et intégrée dans la stratégie globale de build-up d’H&S Invest Holding présidé par Moncef Belkhayat, a été célébré ce week-end lors d’un team building organisé au Mazagan. Plus de 150 managers et collaborateurs y ont pris part, dans un moment placé sous le signe de la cohésion et du leadership.

L’événement a permis de fédérer les équipes de Monoprix et Franprix, celles de Mr. Bricolage ainsi que les collaborateurs de Venezia-Ice, illustrant la force d’un collectif engagé. L’occasion également de présenter la nouvelle organisation du pôle, désormais doté d’un vice-président, Majid Benjelloun, aux côtés de Sghir Bougrine et du management élargi.

Au-delà de ce moment fédérateur, H&S Retail Holding s’est projeté vers une trajectoire ambitieuse de bâtir, d’ici cinq à sept ans, un champion du retail marocain et régional, avec un objectif de 10 milliards de dirhams de chiffre d’affaires à l’horizon 2032 avec 5 enseignes. Cette croissance reposera à la fois sur le développement des enseignes existantes et sur l’acquisition ou le lancement de nouvelles marques. « Ce team building illustre la force d’un collectif qui se met en ordre de marche pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Nous posons aujourd’hui les bases d’un pôle retail innovant et ambitieux, capable d’accompagner la transformation du marché et de créer de la valeur durable », a souligné Moncef Belkhayat.

Avec cette vision, H&S Retail Holding s’affirme comme un acteur de référence, prêt à capitaliser sur son portefeuille et à saisir de nouvelles opportunités pour consolider sa place dans l’économie nationale et régionale.