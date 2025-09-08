Kia Maroc annonce le lancement du nouveau Kia Sportage

Modèle phare de la marque et SUV de référence au Maroc, le Kia Sportage revient en 2025 avec un restylage audacieux.

Cette nouvelle version ne se limite pas à une évolution esthétique: elle introduit un design avant-gardiste et des technologies de pointe, en phase avec la nouvelle identité « Opposites United » de Kia.

Le nouveau Kia Sportage 2025 marque ainsi une nouvelle étape dans l’histoire du modèle, confirmant sa place de leader sur le marché marocain.

DESIGN EXTÉRIEUR: Un extérieur iconique – un regard plus charismatique.

Le design du nouveau Kia Sportage s’inspire des modèles électriques de la marque, pour une silhouette plus moderne et futuriste.

À l’avant, la calandre « Tiger Nose » s’élargit, accompagnée de phares LED en cubes verticaux et d’une nouvelle signature lumineuse « Star Map », reflet de la philosophie « Opposites United ».

Le capot arbore des nervures marquées, tandis que le pare-chocs adopte un style anguleux et musclé.

De profil, le nouveau Kia Sportage conserve ses proportions équilibrées tout en gagnant en élégance, avec des jantes au design sophistiqué et des lignes latérales sportives.

À l’arrière, l’identité visuelle se modernise grâce à des feux LED affinés à la signature « Star Map » et un pare-chocs robuste avec une plaque de protection 3D.

DESIGN INTÉRIEUR: Un intérieur ergonomique – une expérience immersive et futuriste.

Kia a entièrement repensé l’intérieur du nouveau Kia Sportage pour allier ambiance premium, confort optimal et design sophistiqué.

Fidèle à sa philosophie « Opposites United », le SUV mise sur l’innovation et la modernité. Le poste de conduite intègre une dalle tactile panoramique regroupant instruments et système multimédia. La console centrale flottante, habillée de grain de bois, et la nouvelle grille d’aération renforcent l’ergonomie et l’élégance.

Les sièges, redessinés, offrent un meilleur maintien et sont disponibles en plusieurs coloris.

En outre, de nombreux équipements de pointe et aides à la conduite viennent renforcer la sécurité et le confort, pour une expérience optimale sur tous les trajets. Nous citerons le régulateur intelligent adaptatif, système d’affichage vidéo des angles morts, système de détection de trafic arrière avec fonction de freinage, caméra 360°, affichage tête haute, radar latéral, coffre électrique à hauteur réglable, écran tactile 12,3’’, fonction IFS …Etc.

Les clients peuvent choisir la version la plus adaptée à leurs exigences en termes d’équipements, de prix et de motorisation. Ils ont le choix entre une motorisation diesel 1,6L d’une puissance de 136ch, et une motorisation hybride 1,6L de 215ch.

Le nouveau Kia Sportage allie puissance, confort, design, technologie et habitabilité. Il propose également une large palette de couleurs extérieures, avec la teinte Wolf Grey désormais disponible sur toutes les versions.

Gamme Maroc très riche en équipements

La version diesel du nouveau Kia Sportage est proposée en deux offres distinctes :

– une offre Business BVA dédiée aux professionnels (B2B);

– une offre grand public (B2C) avec trois finitions 4×2: Active BVA, Design BVA, GT Line BVA 4×2 et une version GT Line BVA 4×4 qui représente l’une des nouveautés majeures du nouveau Kia Sportage 2025.

La finition Business BVA offre déjà une dotation d’équipements très généreuse : 7 airbags, ABS, ESC, DBC, HAC, TSA, MCB, pare-brise acoustique, allumage automatique des feux, feux antibrouillards AR LED, avertisseur de pression des pneus, régulateur et limiteur de vitesse, accès mains-libres et démarrage sans clé, démarrage à distance du moteur et de la climatisation, système ISG, climatisation semi-auto, 4 vitres électriques (impulsionnelles et anti-pincement côté conducteur), combiné d’instrumentation couleur TFT LCD avec ordinateur de bord 12,3’’, volant multifonctions réglable et en cuir biton, levier de vitesse en cuir, sellerie en tissu, cintres et crochets intégrés au dos des sièges AV,

banquette AR rabattable 40/20/40, réglage des modes de conduite, frein électrique avec fonction Auto Hold, radars de stationnement AV/AR, caméra de recul, écran tactile couleur multimédia 12,3’’ Android auto / Apple Carplay, 4 haut-parleurs et 2 tweeters, Bluetooth avec streaming audio et reconnaissance vocale, 4 prises USB AV/AR, prises 12V AV et dans le coffre, jantes aluminium 17’’, roue de secours temporaire, feux de jour LED «Star Map», feux AV full LED et feux AR LED, rétroviseurs réglables, rabattables électriquement et dégivrants.

La version Active offre des équipements additionnels comme : palettes au volant, réglage lombaire électrique du siège conducteur, rétroviseur intérieur électro-chrome, chargeur de téléphone sans fil, vitres AR, lunette surteintées et barres de toit.

Des équipements supplémentaires sont disponibles sur la version Design comme BCA, RCCW, SEW, feux antibrouillards AV LED, molette de changement de vitesse robotisée, climatisation Auto. Bi-zone, coffre électrique à hauteur réglable, sièges en cuir, 4 vitres impulsionnelles anti-pincement, sièges AV chauffants, ventilés et réglables électriquement, lumières d’ambiance personnalisables, détecteur de pluie, console centrale finition piano black, toit ouvrant panoramique, et jantes alu 18’’.

La finition GT Line BVA 4×2 et 4×4 réhausse davantage le niveau d’équipement en proposant tout une série d’équipements

de pointe: LKA, LFA, FCA, SCC, DAW, HBA, PCA, BVM, affichage tête haute, sièges en cuir GT Line, climatisation tactile,

sièges AR chauffants, tableau de bord 100% digital supervision 12,3’’, radar de stationnement latéral, caméra 360°,

écran tactile incurvé 12,3’’, jantes 19’’, lumières de bienvenue dynamique AV/AR, fonction IFS, et pack look GT Line.

La version hybride est disponible en 3 niveaux de finition: Active+ BVA, Design+ BVA et GT Line+ BVA 4×2.

La finition Active+ offre un niveau d’équipement complet: 6 airbags, ABS, ESC, DBC, HAC, TSA, allumage automatique des feux, feux antibrouillard AR LED, régulateur et limiteur de vitesse, avertisseur de pression des pneus, accès mainslibres et démarrage sans clé, démarrage à distance du moteur et de la climatisation, molette de changement de vitesse robotisée, climatisation Auto. Bi-zone, 4 vitres électriques (impulsionnelles et anti-pincement côté conducteur), combiné d’instrumentation couleur TFT LCD avec ordinateur de bord 12,3’’, volant multifonctions réglable, sièges en semi-cuir, cintres et crochets intégrés au dos des sièges AV, banquette AR rabattable 40/20/40, réglage des modes de conduite, frein électrique avec fonction Auto Hold, détecteur de pluie, radars de recul AR, caméra de recul, écran tactile couleur multimédia 12,3’’ avec Android Auto® et Apple CarPlay®, 4 haut-parleurs et 2 tweeters, Bluetooth avec streaming audio et reconnaissance vocale, 4 prises USB AV/AR, prises 12V AV et dans le coffre, chargeur de téléphone sans fil, jantes aluminium 17‘’, roue de secours temporaire, feux de jour LED «Star Map», feux AV full LED et feux AR

LED, rétroviseurs chauffants réglables et rabattables électriquement, Vitres AR et lunette surteintées, barres de toit.

La version Design+ propose des équipements additionnels : SCC, BCA, RCCW, SEW, LKA, LFA, FCA, DAW, HBA, parebrise acoustique, volant chauffant, sièges en cuir, palette au volant, sièges AV ventilés et électriques, sièges AV/AR chauffants, rétroviseur intérieur électro-chrome, prise USB supplémentaire et toit ouvrant panoramique.

La finition GT Line+ élève encore le niveau d’équipement en offrant: PCA, BVM, coffre électrique mains-libres à ouverture intelligente, tableau de bord 100% digital Supervision 12,3’’, climatisation tactile, sièges en cuir GT Line, siège conducteur à mémoire, walk in switch, banquette AR rabattable depuis le coffre, lumières d’ambiance personnalisables, radars de stationnement AV et latéral, caméra de recul 360°, écran tactile couleur multimédia incurvé 12,3’’ avec Android Auto® et Apple CarPlay® et Pack look GT Line.

Le nouveau Kia Sportage est disponible à partir de 329 000 DH (prix de lancement)