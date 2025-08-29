Les gameurs, des étudiants performants selon Brahim Amdouy (inwi)

Industrie culturelle, levier technologique, opportunité économique : le gaming et le e-sport s’imposent au Maroc comme un moteur d’avenir. C’est précisément ce défi qui a été au cœur de la table ronde organisée dans le cadre du Cercle des ÉCO du groupe Horizon Press. Intitulée «Gaming et e-sport : une industrie émergente à fort potentiel», cette rencontre, animée par Hicham Bennani, directeur général délégué du groupe et responsable du Pôle éditorial, a réuni des acteurs clés du domaine: Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du Marché des particuliers et professionnels chez Attijariwafa bank, Brahim Amdouy, corporate communication and content manager chez inwi, Hicham El Khlifi, président de la Confédération africaine de e-sport et de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE), Nissrine Souissi, directrice du Développement de l’industrie du gaming et des Systèmes d’information au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que Bassem Gharsalli, vice-président et country manager Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

Brahim Amdouy assure que «les gamers que j’ai rencontrés excellent souvent dans leurs études supérieures. Ils sont autodidactes et très engagés. La carrière de joueur pro s’arrête souvent vers 23-25 ans, mais il existe de nombreux débouchés dans l’e-sport, du coaching à la gestion, au développement, à la production». Autant dire qu’il existe un océan d’opportunités… qu’il suffit de découvrir.