Investissement vert : au-delà de l’environnement, un enjeu global (VIDEO)

Table ronde ronde : «Investissement vert : performance, impact et nouvelles opportunités», organisée par Horizon Press Group dans le cadre de son cycle de conférences «Le Cercle des Éco».

Les experts du débat : Mamoun Tahiri Joutei, directeur central Intelligence économique et Développement durable à Bank of Africa, Lamiae Derraji, principal banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD, Hamza Tber, associate director au Boston consulting Group (BCG) et Zineb Jazouli, directrice des relations publiques Renault Group Maroc.

La transition écologique ne peut se faire du jour au lendemain. Hamza Tber rappelle l’importance d’un changement progressif, prenant en compte les réalités sociales et économiques. Le secteur textile en est un bon exemple : bien qu’il soit un acteur majeur de la pollution de l’eau, il emploie plus de 250.000 femmes au Maroc, contribuant ainsi à l’inclusion économique.

«Lorsqu’on parle d’investissement vert, il ne faut pas se limiter uniquement à l’aspect environnemental, mais également prendre en compte les dimensions sociales et de gouvernance. Un équilibre entre ces trois piliers est essentiel pour assurer la compétitivité du secteur», souligne Mamoun Tahiri Joutei.

Pour réussir cette mutation, il est essentiel d’adopter une approche équilibrée qui protège les emplois tout en assurant la compétitivité des entreprises.