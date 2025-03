Mamoun Tahiri Joutei : « Sans réglementation, l’entreprise ne peut évoluer durablement »

État des lieux et évolution de l’investissement vert au Maroc, opportunités présentes et à venir, contraintes, notamment réglementaires et culturelles, nécessaires transitions et secteurs à même de porter ce qui s’annonce comme une transformation majeure et inéluctable. Tels ont été les principaux points du débat lors de la table ronde ronde «Investissement vert : performance, impact et nouvelles opportunités», organisée par Horizon Press Group dans le cadre de son cycle de conférences «Le Cercle des Éco».

Pour en parler, des acteurs et experts de premier plan ont pris la parole : Mamoun Tahiri Joutei, directeur central Intelligence économique et Développement durable à Bank of Africa, Lamiae Derraji, principal banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD, Hamza Tber, associate director au Boston consulting Group (BCG) et Zineb Jazouli, directrice des relations publiques Renault Group Maroc.

L’investissement vert peut sembler difficile à adopter pour certaines entreprises en raison de coûts initiaux élevés ou de résistances culturelles. Mais bien que les obstacles demeurent, les solutions existent pour les surmonter, et le passage à une économie verte devient de plus en plus incontournable.

«Le véritable travail commence sur le terrain, dans chaque région. Si on ne va pas au contact des PME, il ne se passera rien», indique Mamoun Tahiri Joutei.

Pour lui, la vocation d’une banque est d’être constamment en quête de bons projets à financer. Aujourd’hui, tout est de convaincre. «Une fois qu’un client donné comprend qu’il sera rentable à moyen terme, notamment grâce à des économies d’énergie, il devient plus enclin à investir dans des projets verts, comme le prouve l’exemple des panneaux solaires. En l’occurrence, les coûts énergétiques au Maroc sont relativement élevés, ce qui rend ces investissements encore plus attractifs».

Mamoun Tahiri Joutei explique : «on n’a pas forcément besoin d’une incitation fiscale ou de subvention, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’une réglementation qui soit adaptée pour accompagner l’entreprise.»