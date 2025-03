Investissement vert: le Maroc n’a plus de temps à perdre (VIDEO)

Table ronde ronde : «Investissement vert : performance, impact et nouvelles opportunités», organisée par Horizon Press Group dans le cadre de son cycle de conférences «Le Cercle des Éco».

Les experts du débat : Mamoun Tahiri Joutei, directeur central Intelligence économique et Développement durable à Bank of Africa, Lamiae Derraji, principal banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD, Hamza Tber, associate director au Boston consulting Group (BCG) et Zineb Jazouli, directrice des relations publiques Renault Group Maroc.

L’un des arguments les plus convaincants est la rentabilité de l’énergie verte. Tahiri Joutei insiste sur la nécessité de libérer la production d’électricité au Maroc, ce qui pourrait notamment profiter aux industries à fort impact carbone, comme celle du ciment. Plusieurs cimentiers, bien qu’ils ne soient pas forcément les plus verts, ont compris qu’en décarbonant leur production, ils pouvaient réduire leurs coûts tout en contribuant à une économie plus verte.

L’exemple des gigafactories annoncées au Maroc, qui nécessiteraient une énorme quantité d’énergie, illustre l’importance de produire cette énergie de manière décarbonée pour que le processus de fabrication d’objets comme les batteries électriques soit cohérent avec les objectifs écologiques. La compétitivité de l’économie marocaine, notamment dans le cadre des échanges internationaux, dépendra également de la transition vers une énergie plus propre.