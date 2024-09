LG lance la Streaming Week avec des contenus à la pelle

LG Electronics (LG) annonce la campagne LG Streaming Week dans 44 pays, à partir du 9 septembre et jusqu’au 13 octobre1, pour célébrer une décennie depuis le lancement initial de webOS sur les téléviseurs LCD et OLED de l’entreprise.

Pour les propriétaires de téléviseurs LG UHD sortis à partir de 2018 (fonctionnant sous webOS 4.0 et supérieur), ainsi que pour les utilisateurs de StanbyME et StanbyME Go, la LG Streaming Week présente une variété d’abonnements gratuits et à prix réduit auprès de partenaires de services via son application dédiée, accessible depuis l’écran d’accueil, le magasin de contenu ou les applications.

Chaque semaine promotionnelle présentera une gamme différente de partenaires mondiaux et locaux, chaque offre limitée du partenaire étant accessible et échangeable uniquement sur une base hebdomadaire, à partir de l’application LG Streaming Week.

Chaque semaine, de nouvelles découvertes

La LG Streaming Week propose une série d’offres alléchantes de la part des partenaires de contenu, telles que des abonnements gratuits allant jusqu’à trois mois et des réductions allant jusqu’à 90 %. Que l’on soit fan de cinéma, de sport, de jeux, d’animé ou de classiques, la LG Streaming Week répond à une multitude d’intérêts et de préférences pour une expérience de visionnage plus captivante.

L’Apple TV+3 propose un essai gratuit de trois mois, permettant aux propriétaires de téléviseurs LG de profiter des dernières séries Apple Originals, notamment le thriller psychologique captivant Disclaimer, avec Cate Blanchett et Kevin Kline, lauréats des Academy Awards, créé et réalisé par Alfonso Cuarón, cinq fois lauréat des Academy Awards. De plus, de nouvelles saisons de la série Slow Horses, nominée aux Emmy Awards et récompensée par un BAFTA, de la série post-apocalyptique Silo et de la série dramatique Pachinko, à la fois bouleversante et émouvante.

De plus, LG offre à ses clients trois mois d’essai gratuit d’Apple Music4, l’application primée qui propose l’un des plus vastes catalogues de musique au monde avec plus de 100 millions de chansons ainsi que plus de 30 000 listes de lecture élaborées par des experts, des interviews d’artistes, Apple Music Radio et bien plus encore. Les abonnés à Apple Music ont également accès à des fonctionnalités passionnantes comme Apple Music Sing et les paroles synchronisées, ainsi qu’à un son sans perte et à l’immersion Spatial Audio.

Les cinéphiles seront ravis d’avoir la possibilité d’explorer des films et des séries provenant de plusieurs fournisseurs de contenu, tous genres confondus. Les nouveaux et anciens abonnés de Paramount5 peuvent bénéficier d’une réduction de 50 % sur un abonnement annuel à des drames de grande envergure comme Tulsa King, à des projets acclamés par la critique comme Fellow Travelers, à des franchises de nouvelle génération qui s’appuient sur les favoris des fans comme Knuckles, Star Trek : Strange New Worlds et Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ainsi qu’à une vaste bibliothèque d’encore plus de séries à succès, de films à grand succès, de sports en direct et d’informations de dernière minute.

Du contenu pour tous les goûts

Mubi, un service mondial de streaming, une société de production et un distributeur de films qui se consacre à l’élévation du grand cinéma dans le monde entier, offre aux propriétaires de LG TV, pendant la LG Streaming Week, une chance de découvrir le meilleur du cinéma, dans le confort de leur maison, avec 70 pour cent de réduction pendant six mois.

Pour les fans de Sport, DAZN7 – le seul endroit où l’on peut regarder le NFL Game Pass (à l’exception des États-Unis et de la Chine) – offrira à ses nouveaux clients 25 % de réduction sur un abonnement NFL Game Pass Season Pro et un abonnement NFL Weekly Pro pour 0,99 $ ou l’équivalent dans la devise locale. Les propriétaires de téléviseurs LG auront ainsi la possibilité de regarder tous les matchs de la NFL de toutes les équipes, y compris les séries éliminatoires et le Super Bowl, en direct et à la demande. De plus, ils pourront profiter de NFL RedZone, NFL-Network, NFL-Originals et bien plus encore, y compris une suite complète de contenus d’archives.

De plus, pour ceux qui préfèrent les jeux ou les animés, la LG Streaming Week propose des offres attrayantes pour les utilisateurs ayant des goûts et des intérêts différents. Les propriétaires de téléviseurs LG peuvent se lancer dans la lecture d’un film d’animation. L’aventure LG TV s’accompagne de 30 jours d’essai gratuit de Crunchyroll, où les fans peuvent accéder à la plus grande bibliothèque d’animé en streaming, avec plus de 25 000 heures de contenu et de nouvelles séries qui arrivent chaque saison. Pour une expérience interactive, spécialement pour les propriétaires de LG TV, Blacknut8 Cloud Gaming offre une session de jeu gratuite de 30 minutes pour n’importe lequel de ses 500 jeux premium et une offre spéciale d’un dollar pour le premier mois d’abonnement pour les nouveaux abonnés. Pour les enfants et les familles, Baby Shark World for Kids de The Pinkfong Company offre un mois d’accès gratuit à sa vaste bibliothèque de chansons et d’histoires qui font participer les enfants à des expériences d’apprentissage stimulantes.

Divertissement pour tous

Pour permettre à ceux qui ne possèdent pas encore de téléviseur LG de profiter de la semaine du streaming LG, l’entreprise présente plusieurs promotions sur les produits TV à travers le marché mondial. LG vise à étendre sa présence en offrant aux utilisateurs des occasions attrayantes de découvrir tout ce que webOS a à offrir sur les téléviseurs LG.

Le parcours de dix ans de webOS est marqué par une innovation continue, démontrant l’engagement de LG à fournir du contenu avec une interface conviviale pour la commodité et la facilité d’utilisation. Au fil des ans, webOS a fait l’objet d’une refonte de l’écran d’accueil qui améliore la convivialité et exploite les dernières technologies d’intelligence artificielle pour diriger sans effort les utilisateurs vers leurs contenus préférés. De plus, le récent programme webOS Re:New de l’entreprise permet aux propriétaires de téléviseurs LG AI de bénéficier de mises à niveau de leur téléviseur pendant une période de cinq ans, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur pour un public plus large

LG webOS souligne la volonté de LG d’optimiser la consommation de contenu, avec le soutien de plus de 4 000 partenaires dans 180 pays et des millions d’utilisateurs actifs. Depuis son lancement, webOS a évolué pendant plus de 10 ans pour transformer l’expérience du divertissement à domicile en un plaisir visuel facile à utiliser. Désormais disponible sur les téléviseurs LG et les écrans lifestyle tels que StanbyME et StanbyME Go, webOS a enregistré une augmentation significative du temps d’utilisation, les consommateurs délaissant progressivement la télévision traditionnelle au profit de webOS, ce qui témoigne de l’attrait qu’il exerce sur les utilisateurs du monde entier.

Pour plus de détails sur les contenus gratuits et à prix réduit disponibles pendant la LG Streaming Week, visitez la page dédiée sur chaque site LG. com régional.