La culture d’entreprise au Maroc, mode d’emploi (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sur le thème de la «Marque employeur à l’ère de l’IA». Y ont participé : Hajar Bououd, directrice des Ressources humaines et Communication chez ALTEN Maroc ; Mohammed Benouarrek, DRH et expert international en Ressources humaines et Conduite du changement ; Alexandra Montant, directrice générale adjointe chez ReKrute – Make me better ; Youssef El Hammal, directeur de publication chez DRH.ma ; et Karim Idrissi Kaitouni, directeur chez Best Place To Work. Le débat était animé par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.



Avec la technologie, les candidats sont de mieux en mieux informés. Une communication RH se doit donc de refléter la réalité interne de l’entreprise pour atteindre ses objectifs. Les managers ne sont pas les mêmes selon le type de culture d’entreprise, remarque Alexandra Montant, directrice générale adjointe chez ReKrute – Make me better. Elle pointe quatre grands types de culture d’entreprise qui ont été définis dans les années 80 par de grands chercheurs américains. Il y a des cultures tournées vers l’innovation comme Apple, à l’époque ; celles qui sont plutôt dans la compétition, comme Samsung ; celles qui sont dans la coopération ; et celles dont le point fort est l’organisation.

Dans chacune de ces cultures, les leaders sont différents. Pour obtenir de l’engagement, il est nécessaire de recruter des collaborateurs qui vont s’intégrer naturellement avec le type de leader demandé par la culture de l’entreprise. Sur le marché marocain, comme dans le monde entier, la recherche «culture d’entreprise» est l’expression qui ressort le plus dans les requêtes sur Google. Ce sont des réalités essentielles pour la marque employeur. Elles permettent de faire de ses collaborateurs, des ambassadeurs.

Recruter des gens qui correspondent naturellement avec la culture de l’entreprise permet d’avoir des collaborateurs qui vont être naturellement engagés et fidèles. Ce qui compte beaucoup, maintenant que les gens parlent de plus en plus de télétravail. Cette culture d’entreprise permet aux gens d’avoir du cœur à l’ouvrage. Il s’agit donc clairement d’un des facteurs clés sur lesquels l’entreprise communique. ALTEN se distingue bien sur ce volet.