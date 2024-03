Porsche inaugure un nouveau centre à Tanger

L’ouverture d’un nouveau Centre Porsche stratégiquement situé dans le nord du Maroc permet aux clients et aux passionnés de Porsche d’être au plus près de la marque. Troisième Centre Porsche du pays, le nouvel établissement vient compléter les Centres Porsche de Marrakech et Casablanca, implantés au centre du pays.

RA MOTOR, le nouveau concessionnaire Porsche à Tanger, se prévaut de solides références, avec les marques Volkswagen, Audi, Seat, Cupra et Skoda. Porsche occupe désormais une place centrale parmi les marques distribuées.





« Nous sommes fiers d’étendre notre réseau au Maroc pour être au plus près de nos clients, leur offrant ainsi l’accès à toute la gamme Porsche et à ses services », a déclaré Sébastian Poncet, Directeur de la marque Porsche au Maroc.

Le Centre Porsche Tanger comprend un atelier de 815 m2 dédié au service après-vente et un nouveau showroom pouvant accueillir six modèles. L’établissement abrite également un Carrera Café pour les clients et propose un service d’entretien et de recharge pour les modèles électriques.

« Le Centre Porsche est indépendant des autres marques distribuées par RA MOTOR. À cet égard, les nouvelles infrastructures ont nécessité d’importants investissements. Nous sommes fiers de pouvoir ajouter à notre portefeuille des sportives d’excellence », a déclaré Ali Rgubi, Président de la société Al Maghribia Lil Lstitmar, holding de RA MOTOR.

La cérémonie d’inauguration de l’établissement s’est notamment tenue en présence d’Aileen Fahr, Responsable de la Région Afrique et Levant chez Porsche Middle East, et de Ralph Uhlmann, Directeur du Développement Réseau et de la Relation Client (CPM) chez Porsche Middle East.

« Après l’ouverture du Centre Porsche Marrakech, Porsche poursuit son développement au Maroc avec l’inauguration du Centre Porsche Tanger. La marque est sur le point de connaître l’année la plus chargée de son histoire avec le lancement de nombreux modèles. À ce titre, l’ouverture d’un centre à Tanger constitue une excellente nouvelle pour les passionnées de la marque au Maroc. Désormais, Porsche a une nouvelle maison à Tanger », a déclaré Ralph Uhlmann.

« Jusqu’à présent, la marque était principalement présente à Casablanca, ce qui limitait l’accès de ses clients résidant dans le nord du pays. Nous sommes donc ravis d’annoncer l’ouverture du nouveau Centre Porsche Tanger, qui rendra les services de vente et de maintenance plus accessibles à cette communauté », a déclaré Said El Rhana, Directeur Général du Centre Porsche Tanger.