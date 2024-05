Nouvelle Porsche 911 Hybride : performance et innovation au rendez-vous

La première Porsche 911 de route dotée d’un moteur hybride est prête à être lancée. Après un programme de développement et d’essais approfondi, la nouvelle 911 dotée d’un moteur hybride axé sur la performance est prête pour la production en série.

Plus de cinq millions de kilomètres d’essais

« Pour la première fois dans les 61 ans d’histoire de notre icône, nous installons un système de propulsion hybride dans une 911 de route. Cette hybride de performance innovante rend la 911 encore plus dynamique », déclare Frank Moser, vice-président de la ligne de modèles 911 et 718. « Nous n’avons rien laissé au hasard lors du développement et avons testé la nouvelle 911 dans toutes sortes de conditions partout dans le monde. Du froid glacial à la chaleur torride, comme ce fut le cas lors des dernières étapes des essais à Dubaï. Que ce soit à charge élevée sur des cols de montagne exigeants ou dans le trafic stop-and-go d’un environnement urbain, la nouvelle 911 a maîtrisé même les défis les plus difficiles avec brio. Dans l’ensemble, nos Ingénieurs et pilotes d’essai ont parcouru plus de cinq millions de kilomètres de développement », rajoute-il.

Plus rapide que son prédécesseur sur le Nürburgring de 8,7 secondes





Les essais et réglages sur la Nürburgring Nordschleife ont toujours revêtu une signification particulière lors du développement de la 911. Au cours des essais de performance, l’ambassadeur de la marque Porsche Jörg Bergmeister a bouclé un tour du circuit en 7 minutes et 16,934 secondes – 8,7 secondes plus rapide que la version correspondante du modèle précédent. La voiture d’essai était équipée de pneus routiers standard, ainsi que du kit aéro avec un aileron arrière fixe disponible en option depuis plusieurs générations de modèles, et qui fournit une force descendante accrue à haute vitesse.

« La nouvelle 911 est devenue considérablement plus rapide sur la piste », déclare Bergmeister. Et de rajouter : « nous avons plus d’adhérence, beaucoup plus de puissance, et la réponse spontanée de T’hybride de performance est un grand avantage ».